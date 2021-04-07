"على الجميع التقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا"

شهدت مناطق شمال وشرق سوريا في الآونة الأخيرة تزايداً في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وبشكل خاص بعد دخول الموجة الثالثة إلى المنطقة، وللحد من انتشار الفيروس بشكل كبير بين المواطنين فرضت هيئة الصحة حظر تجوال كلي في "قامشلو، الحسكة والرقة"، وجزئي في بقية المناطق، اعتباراً من 6 نيسان الجاري ولغاية الـ 12 من الشهر نفسه.

ويذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ ١١٠٩٢ حالة، منها ٤٠٠ حالة وفاة، و١٣٤٠ حالة شفاء، حتى لحظة إعداد التقرير.

حيث رأى أهالي مدينة قامشلو بأن قرار الحظر الكلي سيخفف من أعداد المصابين بالفيروس، وشددوا على ضرورة تقيد كافة الأهالي بالتدابير الاحترازية اللازمة لخلية الأزمة في شمال وشرق سوريا.

التقيد بالتدابير الوقائية

وقيّم المواطن محمد نور علي قرار حظر التجوال في المنطقة بالإيجابي، مؤكداً بأنه إذا لم يتقيد الأهالي بهذه التدابير سينتشر الفيروس في المنطقة أكثر، وقال: "وباء كورونا المستجد انتشر بشكل كبير في مناطق شمال وشرق سوريا، لذا يجب علينا التقيد بالتدابير اللازمة وحماية أنفسنا ومجتمعنا من هذا الفيروس".

ومن جانبه أوضح المواطن كوهدار حاج بأن سبب انتشار الفيروس في المنطقة بهذا الشكل يعود إلى عدم التقيد بالتدابير الوقائية من الفيروس وعدم أخذه على محمل الجد، قائلاً: "إلى الآن لم تسأل أي من الدول الكبرى عن أهالي مناطق شمال وشرق سوريا، ولم ترسل أي من اللقاحات إلى المنطقة، لذا يجب علينا أن نحمي أنفسنا بأنفسنا".

كما شددت المواطنة ميديا حسن على ضرورة تقيد كافة أهالي مناطق شمال وشرق سوريا بالتدابير الوقائية اللازمة، والابتعاد عن التجمعات وتعقيم أنفسهم بشكل مستمر، مؤكدة: "فيروس كورونا خطر جداً ويجب ألا نستهين به".

التواصل مع الهلال الأحمر الكردي

وبدورها أوضحت الدكتورة في مركز جيان المتخصص بمرض covid 19 في مدينة قامشلو، جفين سليمان، بأنه بعد انتشار الموجة الثالثة من الفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا، ازدادت أعداد الإصابات بالفيروس، قائلة: "يصل عدد الخاضعين لتحاليل الفيروس في اليوم الواحد إلى قرابة الـ 30 شخصاً، فيما ازداد عدد المصابين في المشفى بشكل أكبر لأن الأعراض تكون أكثر خطورة".

وناشدت جفين كافة الأهالي بالتواصل مع الهلال الأحمر الكردي أو مركز جيان عند ظهور أعراض الفيروس عليهم، وبيّنت: "نقوم باستقبال كافة المصابين بالفيروس، وفي بعض الأحيان عند تواصل المواطنين معنا تكون حالة بعضهم حرجة، ونتوجه إلى منازلهم لإجراء الفحوصات اللازمة لهم".

هذا وافتتحت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا منذ الـ 20 من شهر ديسمبر لعام2020، مركزاً باسم "مركز جيان- كوفيد-19" في مدينة قامشلو، عقب تحضيرات دامت أكثر من خمسة أشهر، ودخل المركز في خدمة واستقبال المصابين بالفيروس في 18 شباط لعام 2021.

وخصصت خلية الأزمة في إقليم الجزيرة 4 أرقام للتواصل مع غرف الطوارئ في الإقليم في حال الاشتباه بوجود إصابة بفيروس كورونا وهي" 0949356870/ 0998939754/ 09811371135/ 0949359179".

(م ح)

ANHA