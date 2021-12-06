"على الجهات المعنية في جنوب كردستان أداء مسؤولياتها وتلبية مطالب الطلاب"

وأصدرت لجنة التدريب في منظومة المجتمع الكردستاني بيانًا كتابيًّا بصدد الاحتجاجات الطلابية المتواصلة في جنوب كردستان للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وجاء في نص البيان:

"بقدر ما يعتبر التعلم باللغة الأم حقًّا مشروعًا، فإن تأمين متطلبات هذا التعليم يعتبر أيضًا حقًّا مشروعًا.

إننا في لجنة التعليم في منظومة المجتمع الكردستاني، نحيي فعاليات طلابنا في جامعات جنوب كردستان، الموجودين في الميادين منذ 21 تشرين الثاني من أجل مطالبهم المشروعة، ولم يتنازلوا عن حقوقهم المشروعة في مواجهة جميع الضغوط والاعتداءات.

لقد عانى شعبنا في الجنوب، مثل أجزاء كردستان الأخرى، من فظائع الإبادة الجماعية الثقافية واللغوية والجسدية على مدى مئات السنين، لكنهم لم يتخلوا أبدًا عن حماية ثقافتهم ولغتهم والحفاظ عليها. وبناء عليه، فإن الحق في التعلم باللغة الأم هو أحد أهم المكتسبات في جنوب كردستان. إن حماية هذا المكتسب الذي تحقق بتكاليف وتضحيات باهظة تتطلب؛ وتخطي كل العوائق أمام استمرار تعليم أبنائنا وشبابنا وعدم تحويل ميدان التعليم إلى ساحة للصراع بين الأحزاب.

وتواصلت الاحتجاجات في رانيا وكوي وحلبجة وهولير وقله دز والسليمانية وكفري وسيد صادق والعديد من الأماكن الأخرى، منذ 21 تشرين الثاني، من أجل المطالبة بالبدل الدراسي للطلاب، وإنهاء حالة عدم المساواة في الخدمات المقدمة للطلاب غير الحزبيين. وتحسين الظروف الصحية في أماكن إقامة الطلاب. وبدلًا عن استقبال هذه الطلبات باحترام، فقد تم مواجهة شبابنا ومستقبلنا بالاعتداءات والاعتقالات.

بداية يجب على المسؤولين في حكومة الجنوب ووزارة التربية والتعليم ووزارتي التعليم العالي والمالية أنهم أمام "انتفاضة طلابية حازمة"، فالاحتجاجات مستمرة منذ 21 تشرين الثاني. واعتبارها مطالب ديمقراطية ومشروعة إجراء الإصلاحات اللازمة من أجل تحقيقها بشكل عاجل. وهذا يعني في الوقت نفسه الوفاء بالمسؤوليات التي أوكلها شعبنا لهذه الوزارات.

يجب أن يدركوا جيدًا أن تجاهل وتهميش هذه الاحتجاجات وعدم الانصياع للمطالب المشروعة للطلاب، لا يمكن أن يوقف الشباب الكردي الملتزم بالإرث النضالي، ولا ينفع أيضًا في التستر على الإجراءات المجحفة.

لذلك ندعو جميع المؤسسات المعنية، التي منحها شعبنا أصواتها إلى استخدامها لصالح الشعب والشباب، وتلبية مطالب طلابنا عاجلًا. نذكّر مرة أخرى أن هذا الأمر بقدر ما هو مسؤولية فإنه ضرورة أيضًا".

(ك)

ANHA