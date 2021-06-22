"اختطاف ممثّلي PYD والإدارة الذاتية في هولير يخدم السياسة التركيّة"

اعتقلت سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني ممثّلي حزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية في هولير، ولا يزال مصيرهم مجهولاً، وسط رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني الكشف عن أي معلومة تخصّ اعتقالهم.

الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في الشدادي مهيدي الدغيم، أكّد أنّ عملية الاختطاف لممثلي الإدارة الذاتية في هولير من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني ماهي إلّا تنفيذ للأجندة التركية في المنطقة، فقال: "إنّ مثل هذه الاختطافات ماهي إلّا مشاريع واضحة للسياسات التركية التي تتبعها على وجه الخصوص في المنطقة".

وتابع الدغيم: "إنّ شعوب المنطقة ترفض هذه السياسة والاختطافات الوحشية التي تقوم بها تركيا بحقّ أبناء شعبنا وممثلينا الرسميين، وذلك من خلال الضغوطات على الحكومات المحلية في المنطقة، ونحن اليوم نطالب بإطلاق سراح المعتقلين الممثلين للإدارة الذاتية وردع الحزب الديمقراطي الكردستاني عن مثل هذه الأعمال".

واختتم الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في الشدادي مهيدي الدغيم حديثه بالقول: "إنّ تركيا اليوم تمارس سياساتها في المنطقة من خلال حلفائها ومرتزقتها، وهذا ما يضعف الأداء الإيجابي لثورة الحرية بشكل عام في المنطقة وإنّ اختطاف الممثلين الرسميين لحزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية لا يخدم إلّا المصلحة التركية، وهذا الأمر واضح وصريح".

ANHA