"احتجاجات العطش".. مقتل 3 محتجين في أصفهان الإيرانية واعتقال العشرات

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم السبت، إن "المعلومات المؤكدة تشير إلى أن 3 متظاهرين نُقلوا إلى جناح الطب الشرعي والمشرحة في سجن دستغرد بمحافظة أصفهان".

وأشارت المنظمة في تقريرها عن الاحتجاجات إلى أن أكثر من 120 شخصاً اعتقلوا ونقلوا بواسطة سيارات الإسعاف إلى سجن دستغرد، وفق ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وتجددت، أمس، المظاهرات الغاضبة من شح مياه الري في أصفهان، وردد المتظاهرون شعار "الموت للديكتاتور" في إشارة لمرشد إيران علي خامنئي.

واعترف محمد رضا مير حيدري قائد قوة شرطة أصفهان، بمشاركة قوات الشرطة والحرس الثوري والباسيج بقمع الاحتجاجات.

ومن جانبه، وصف ممثل خامنئي بمدينة أصفهان يوسف طباطبائي نجاد، الاحتجاجات بأنها "أحداث شغب".

وقال "من الواضح جداً أن أحداث الشغب التي جرت اليوم (الجمعة) في المدينة ليست من أفعال المزارعين المعترضين على شح المياه، والجماعات المعارضة للنظام ستستغل استمرار الاحتجاجات"، مضيفاً "لا يمكن حل أزمة المياه وسوء إدارة المسؤولين على مدى السنوات الماضية بين ليلة وضحاها".

إلى ذلك، قالت منظمة "نت بلوكس" الدولية لمراقبة الإنترنت، إن السلطات الإيرانية قلّصت الوصول إلى الإنترنت اعتباراً من يوم الخميس الماضي في أجزاء البلاد.

وأضافت المنظمة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن "التعطيل وقلة الوصول كان لهما تأثير كبير وقد يكون (الإجراء) مرتبطاً بالاحتجاجات ضد سياسات إدارة المياه".

يذكر أن المزارعين في إقليم أصفهان يحتجون منذ سنوات على تحويل المياه من نهر زاينده رود لتزويد مناطق أخرى، مما أدى إلى معاناة مزارعهم من الجفاف وتهديد سبل عيشهم.

ومنذ الأسبوع الماضي، تجددت تلك التظاهرات، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع لرفع الصوت ضد العطش وجفاف محاصيلهم.

(د ع)