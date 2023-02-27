"أحرار العراق" تتوعد الاحتلالَ التركي بالرد بعد ساعات من استهداف الأخير لشنكال

نشرت "المقاومة الإسلامية لواء أحرار العراق"، بياناً باسم المتحدث الرسمي لها، عبرت عن أسفها على القادة الذين طالتهم هجمات الاحتلال التركي.

وطالب البيان قيادة الحشد الشعبي بإعلان الجريمة التي ارتكبها الاحتلال التركي، وتوعد الاحتلال التركي بالرد بالصواريخ والطائرات المسيرة".

وجاء في نص البيان :" عند العزيز المقتدر نحتسب شهداء العراق، الذين طالتهم يد جلاوزة أردوغان الجبانة، بطائرة مسيرة حسب ما تابعنا ووصلتنا الأخبار بكل أسف وحرقة.

إن قيادة الحشد الشعبي المجاهدة ملزمة بتوضيح ما جرى وإعلان الجريمة التي ارتكبها الاحتلال التركي هذا اليوم، أسفي على أن قرار الحرب والسلم بات بيد الرعاع والأسود مقيدة.

ليعلم الذين ظلموا أن ردنا لن يكون حبراً على ورق متمثلاً ببيان فقط، بل بالصواريخ والطائرات، والله على ما نقول شهيد.

السيف أصدق أنباء من الكتب”

وكان لواء أحرار العراق، قد تبنى في 1 شباط الجاري، عملية استهداف قاعدة زيلكان لجيش الاحتلال التركي في شمال محافظة نينوى، وأكد خلال بيان سابق له ،بأنهم لن يوفقوا عملياتهم إلا بانسحاب المحتل التركي بشكل فوري وكامل.

(سـ)