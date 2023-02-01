"أحرار العراق".. لن نتوقف إلا بإنسحاب المحتل التركي

تبنىت "المقاومة الإسلامية لواء أحرار العراق" اليوم الأربعاء، عملية استهداف معسكر زيلكان شمالي محافظة نينوى بـ 20 صاروخ.

وأفاد مصدر محلي لوكالة روج نيوز صباح اليوم بتعرض قاعدة زليكان التي يتخذ منها جيش الاحتلال التركي قاعدة أساسية لها في العمق العراقي إلى القصف بـ 20 صاروخ.

وتبنى "المقاومة الإسلامية لواء أحرار العراق"، الهجوم وذلك عبر بيان رسمي صادر عنهم، وجاء فيه: "نعلن لأبناء شعبنا العراقي الشامخ ولأحرار العالم عن تمكن الوحدة الصاروخية للمقاومة الإسلامية لواء أحرار العراق من إستهداف القاعدة العسكرية للإحتلال التركي "زليكان" شمال العراق بـ 20 صاروخ من نوع غراد في تمام الساعة 7:36 من صباح اليوم الأربعاء من شباط للعام 2023".

وأضاف البيان " إننا نعلن أن عملياتنا مستمرة وفي تطور مستمر ولن تتوقف إلا بإنسحاب المحتل بشكل فوري وكامل، وفي حال أصر الاحتلال على البقاء فإن عملياتنا ستتوسع وستطال المواقع العسكرية داخل الأراضي التركية، والله على ما نقوله شهيد".

وبحسب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى فأن أول ذكر لـ "لواء أحرار العراق" كان في بيانٍ صدر في 19 حزيران 2022، وجاء فيه أن "القواعد والأراضي الأخرى التي تحتلها عصابات أردوغان، اهداف مشروعة حتى تحريرها".

(م ش)