"أهلاً رمضان" .. بهجة الشهر الفضيل في مصر تتحدى كورونا

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، حرص المصريون في جميع محافظات البلاد على تعليق الزينة والفوانيس في الشوارع الرئيسية والجانبية ومنازلهم الخاصة رافعين شعار "مرحباً شهر الصوم".

وتبادل المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي التهاني بقرب حلول الشهر الفضيل، كما تبادلوا صوراً لأشكال الزينة في مناطقهم لإضفاء روح البهجة على الأجواء الصعبة التي تعيشها البلاد في ظل حظر التجوال المفروض، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويعدّ شهر رمضان المبارك من الشهور المميزة التي تحظى بطقوس خاصة لدى المجتمع المصري، حيث يحرص المصريون على تعليق الزينة التي تشمل الفوانيس والأضواء، كما يعدّ الياميش "المكسرات" من السلع الأساسية المستهلكة في الشهر الكريم، إضافة إلى لمة الأسرة، والعزائم المتكررة والسهرات التي تقام في المراكز الدينية مثل "السيدة زينب والحسين" وغيرها من المناطق المميزة في مصر إلا أن هذه العادات التاريخية من المؤكد أنها ستنقطع هذا العام حرصاً على منع التجمعات والالتزام بالإجراءات الصحية المفروضة.

ويعكف الأطفال والشباب في كل عام على عمل الزينات وتعليقها في الشوارع تعبيراً عن فرحتهم بقدوم شهر رمضان المبارك، وتعدّ زينة الشوارع المصنوعة من الورق واحدة من العادات والتقاليد المصرية القديمة.

(ح)

ANHA