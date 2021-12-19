"أفظع الجرائم التي تمارس ضد الإنسان هي عزله عن المجتمع"

تسعى الدول المهيمنة إلى منع انتشار فكر القائد عبد الله أوجلان، بهدف القضاء على إرادة الشعب عامة وكسر إرادة المرأة بشكل خاص؛ لأن فلسفته ترفض الاضطهاد وتدعو إلى حرية المرأة.

فمنذ اليوم الأول للمؤامرة التي حيكت في الـ 15 من شباط عام 1999، اتخذ الشعب من فكر القائد أوجلان سبيلاً، ونظمت النساء اللواتي يتبعن فكره وفلسفته صفوفهن، ويطالبن بحرية القائد وحق المرأة، ويكافحن ضد الذهنية الذكورية التي تقيد حريتها.

تفرض سلطات الاحتلال التركي عزلة مشددة بحق القائد أوجلان، حيث منعته من مقابلة محاميه مدة ستة أشهر، وحرمت أسرته من زيارته لثلاثة أشهر.

'القائد حر فكرياً ونستمد قوتنا أيضاً من فكره'

وفي هذا السياق، أشارت الإدارية في مجلس المرأة الحرة لمقاطعة الشهباء، نجاح الحسين، إلى أن المؤامرة الدولية التي حيكت بحق القائد أوجلان كانت بسبب تأثير فكره على خطط الحداثة الرأسمالية، قائلةً: "مر 23 عاماً على المؤامرة الشنيعة من قبل الدول الرأسمالية الديكتاتورية بحق القائد الأممي عبد الله أوجلان، بهدف إبعاده عن الشعب؛ لأنه اتخذ من فكره وفلسفته نهجاً للسير على درب الحرية والكرامة".

واستنكرت نجاح الحسين العزلة المفروضة على القائد وأكدت "أن العقوبات التي فرضت على القائد تجاوزت القوانين الدولية، حيث منعت السلطات التركية مقابلته لمحاميه لمدة ستة أشهر كما منعت زيارة أسرته له لمدة ثلاثة أشهر".

وأشارت نجاح الحسين إلى أن قطع التواصل بين القائد أوجلان وشعبه لن يضعف عزيمتهم" القائد حر فكرياً ونستمد قوتنا أيضاً من فكره؛ لأن المبادئ التي كرسها في إمرالي بمشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب حققت نجاحاً كبيراً لم يرضِ الدول المهيمنة"

ومن جانبها، لفتت العضوة في لجنة الثقافة والفن لمقاطعة الشهباء، هبة الصيني، إلى أن نظرتها للمرأة ودورها تغير مع اطلاعها على أفكار القائد عبد الله أوجلان، قائلة: "بسبب العادات والتقاليد التي فرضت علينا من قبل الذهنية الذكورية، بأن المرأة ربة منزل فقط ولا يحق لها إبداء رأيها".

وأكدت هبة الصيني "بعد تعرّفي على فكر القائد، أدركت معنى دور المرأة في المجتمع وحقها بالرئاسة المشتركة في كل المجالات والتعبير عن رأيها، والمساواة بين المرأة والرجل حتى في جبهات القتال".

عزل الإنسان عن مجتمعه جريمة

وتحدثت العضوة في لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل لمجلس ناحية فافين، مجدولين شيخو، عن أهمية دور المرأة في المجتمع قائلةً: "إن المرأة نصف المجتمع وأساسه، لأهمية دورها في المجتمع بكافة المجالات، هذا ما أكده القائد آبو".

مجدولين عبّرت عن سرورها بمشاركة النساء الكرد والعرب في العمل معاً قائلةً: "تتشارك المرأة العربية والكردية في العمل معاً بصف واحد وهدف واحد وهو تحرير القائد أوجلان".

وفي ختام حديثها، استنكرت مجدولين العزلة المفروضة على القائد وأكدت "أن أهم حقوق الإنسان هي الحرية وأفظع الجرائم التي تمارس ضده هي عزله عن المجتمع".

(ف)

ANHA