"افتتاح حديقة".. أنشطة متنوعة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

بمناسبة 8 آذار، أقيمت اليوم في مدينة الرقة ومقاطعة قامشلو، فعاليات متنوعة شاركت فيها العشرات من النساء.

الرقة

نظم مكتب المرأة الشابة في هيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، معرضاً للرسم في صالة الملعب البلدي في الرقة.

وحضر المعرض الذي عرضت فيه لوحات تجسد نساء يعانين تبعات العادات والتقاليد البالية على نضال المرأة، والذهنية الذكورية التي حاربت المرأة بكل الطرق، رسمها أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة ومجلس المرأة السورية، وهيئة الشباب والرياضة.

وتضمن المعرض كلمة افتتاحية للرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة، حنان بكور، هنأت فيها كافة النساء في العالم عموماً وفي سوريا وشمال وشرق سوريا خصوصاً، بمناسبة 8 آذار.

واعتبرت 8 آذار يوم الحرية والكرامة، ويوماً لمناهضة كافة أشكال التمييز الجنسوي.

في سياق متصل، عقد مجلس إدلب الخضراء في الرقة، اجتماعاً موسعاً، تحت شعار "المرأة، الحياة الحرية"، بحضور عضوات من المجلس، ومن مجلس المرأة السورية، ومكتب تجمع نساء زنوبيا، وذلك في مكتبه الواقع وسط المدينة.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وعرض سنفزيون عن نجاحات المرأة طيلة عقد من عمر ثورة 19 تموز 2012.

تلا العرض السنفزيوني، شرح تاريخ 8 آذار وأسباب الإقرار به، من قبل الإدارية في مكتب تجمع نساء زنوبيا في الرقة، روجدا محمد، حيث قالت: "في 8 آذار من عام 1857 خاضت نحو 40 ألف عاملة نسيج إضراباً عاماً عن العمل في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، احتجاجاً على تدني أجورهن وساعات العمل الطويلة، وطالبن بالمساواة وبيوم عمل لعشر ساعات فقط، ورداً على ذلك أقدم مالك المعمل على إضرام النيران في المعمل، مما أدى إلى فقدان 129 امرأة لحياتهن".

وأكدت أن عام 2023، سوف يكون عام النضال وحرية المرأة وحرية القائد أوجلان.

منبج

بينما، توافدت النساء في كل من تجمع نساء زنوبيا والأحزاب السياسية والخطوط والمجالس المدنية ومركز الثقافة والفن إلى أطراف مدينة منبج قاصدات الأراضي الزراعية لتهنئة النساء العاملات في تلك الأراضي.

واستهدفت الجولة العديد من المناطق والأراضي الزراعية في الجهة الغربية من المدينة، حيث وزعت النساء الحلوى على العاملات تكريماً لجهودهن.

وأكدت النساء في جولتهن؛ على التلاحم والتكاتف مع بعضهن للحفاظ على المكتسبات التي حققنها بثورتهن "ثورة المرأة" في شمال وشرق سوريا والتي أصبحت رمزاً لنضال المرأة الحرة في كافة أنحاء العالم.

جل آغا

وفي سياق متصل، افتتحت بلدية الشعب في ناحية جل آغا بمقاطعة قامشلو، اليوم (7 آذار)، حديقة المرأة تكريماً لنضال ومقاومة المرأة في تحقيق العدالة والمساواة ضمن المجتمع.

وشارك في افتتاحية الحديقة العشرات من أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية في الناحية، ومجلس عوائل الشهداء.

بدأت الفعالية بقص شريط الافتتاح من قبل والدة الشهيد فادي سفو، هدية خالد، ثم باركت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية جل آغا، سمر حسين، قدوم 8 آذار على جميع النساء.

وبينت سمر أن 8 آذار، هو ثمرة لنضال المرأة ضد سياسات الاستبداد والعبودية التي تنتهجها الذهنية الذكورية السلطوية، وحيت انتفاضة المرأة في روجهلات(شرق) كردستان وإيران.

بدورها، دعت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في جل آغا، فريال قصوم، جميع النساء إلى تصعيد النضال لتحقيق الحرية.

واختتمت الفعالية، بزراعة أشجار السرو والصنوبر ضمن الحديقة وسط ترديد شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

قامشلو

كما نظم مركز الدبلوماسية المجتمعية في شمال وشرق سوريا، اليوم، محاضرة حول 8 آذار ونضال المرأة، حضرها العشرات من الأهالي، وأعضاء مجلس عوائل الشهداء، وذلك في مركزه الواقع في حي المحطة بقامشلو.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وألقت الإدارية في المركز، نورشان حسين، كلمة تطرقت خلالها إلى تاريخ نضال المرأة ضد الأنظمة السلطوية، وبينت "على الرغم من مرور عشرات السنوات على مجزرة نيويورك بحق النساء وبعد الاعتراف بها، تحاول (الأنظمة السلطوية) ومن خلال سياساتها المناهضة لفكر حرية المرأة إفراغ 8 آذار من مضمونه".

وأشادت بالدور الذي لعبته حركة التحرر الكردستانية في فهم قضية المرأة وتحررها، مضيفة: "بفضل فكر القائد عبد الله أوجلان، باتت النساء يصدحن بصوت واحد تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

بعد انتهاء الكلمة، عرض سنفزيون تضمن تاريخ المرأة ونضالها عبر السنوات، حتى تحقيقها للعديد من المنجزات بتكاتف المكونات ضمن ثورة شمال وشرق سوريا.

في الختام، كرم المركز النساء المشاركات، وذلك بمنحهن صوراً للقائد عبد الله أوجلان.

دير الزور

نظم اتحاد المرأة الشابة بدير الزور محاضرة للتعريف بالثامن من آذار يوم المرأة العالمي وتاريخ المرأة على مر العصور، وذلك في مبنى الاتحاد الرياضي في بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي بحضور ممثلي وممثلات اتحاد المرأة الشابة وممثلات عن الشبيبة الثورية بدير الزور .

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت، ثم قرأت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة بدير الزور سهى السعيد نبذة عن نضال المرأة عبر التاريخ.

وأضافت: "مازلنا مستمرين حت هذه اللحظة، وتستمر ثورات المرأة الحرة في إيران التي رفعت شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

واختتمت حديثها قائلة: "نحن كنساء دير الزور نجدد وقوفنا مع قضية المرأة الحرة أينما كانت وفي أي مكان التزاماً بمشروع الأمة الديمقراطية وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

وفي السياق أيضاً علق مكتب تجمع نساء زنوبيا وممثلات المرأة بدير الزور بالتنسيق مع مكاتب المرأة واللجان التابعة لها يافطات تحمل الشعار الرئيس لحملة 8 آذار "المرأة، الحياة، الحرية نحو ثورة المرأة ".

واستهدفت الحملة مداخل ومخارج المنطقة ودوار منطقة السبعة كيلو ودوار بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي ودوار بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي ودوار بلدة البصيرة بريف دير الزور الأوسط وهجين بريف دير الزور الشرقي.

وفي ختام سلسلة الفعاليات لهذا اليوم زارت ممثلات المرأة وممثلات مكتب تجمع نساء زنوبيا الحواجز الأمنية التابعة لمجلس دير الزور العسكري وقوى الأمن الداخلي في منطقة السبعة كيلو

(كروب/ي م)

ANHA