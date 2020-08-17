"عفرين تنادينا (صرخة سوريا) " مشروع فني ضخم يجسد مقاومة عفرين

وبالتنسيق مع مجلس سوريا الديمقراطية في إقليم عفرين أطلق كومين الرسم التابع لهيئة الثقافة والفن في إقليم عفرين، مشروع فعالية فنية عبارة عن ورشة عمل للفن التشكيلي، يشارك فيها 40 فناناً وفنانة من إقليم عفرين.

وتنطلق فكرة المشروع من تجسيد معاناة النازحين الذين خرجوا من ديارهم وأرضهم قسراً في شكل توثيقي وتعبيري بعيداً عن الشكل السياسي المعتاد، ولتكون بمثابة رسالة إلى الضمير العالمي الذي تعامى عن كل ما هو منافٍ للأخلاق الإنسانية.

وتتضمن الفعالية التي تستمر شهراً ونصف، إنتاج أعمال فنية تشكيلية من لوحات فنية ومنحوتات، وعرضها في معرض يقام لهذه الغاية، على أن تجسد الأعمال الفنية الواقع المعاش في عفرين والانتهاكات والجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي ضد الأهالي المدنيين.

ويشرف على المعرض كل من عضوي كومين الرسم اردلان إبراهيم وصباح علي، والإدارية في مجلس سوريا الديمقراطية فرع عفرين شيرين قاصو، والعضو في المجلس محمد علي حسن.

أما بالنسبة للفنانين المشاركين في المشروع فهم كل من:" زيلان محمد أمين، غالية خليل، شيلان عجو، شهلة عجو، محمد شيخ محمود هورو، رشيد أحمد داوود، آيان مصطفى داوود، مريم مصطفى هورو، ميلان يوسف هورو، روشان سينو، رونيجان سينو، فاطمة محمد، شرفين علي، لودميلا هورو، زينب عثمان، عبدالله هلاوي، مصطفى خليل حنان، فاطمة باكير، يوسف منان هورو، جميل عبدو، صباح علي، اردلان إبراهيم، اهريمان رشيد حسن، زكريا عثمان، علي عبدالرحمن إبراهيم، نوجين حسن منان، محمد حبيب، محمد وليد، ثريا محمد أحمد، عصمت رشيد مستو، زينب يوسف محمد، بيام إبراهيم، آرين عبد الحنان، هيفان طوبال حمو".

وعن المشروع و أهدافه قالت الإدارية في كومين الرسم صباح علي إن الفعالية تتضمن إنتاج أعمال فنية تجسد "هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته ضد أهالي عفرين والجرائم التي ارتكبوها من ظلم و قتل وتهجير قسري، بالإضافة إلى معاناة أهالي عفرين في المخيمات بمقاطعة الشهباء".

وأشارت صباح إلى الإجراءات التي اتخذوها لمنع انتشار فيروس كورونا خلال ورشة العمل وضرورة التزام جميع المشاركين بالتدابير الوقائية و الحرص على عدم تشكيل التجمعات.

ومن جهته قال عضو مجلس سوريا الديمقراطية محمد علي حسن إن فكرة المشروع هي تجسيد معاناة أهالي عفرين وإيصال "صوتهم إلى جميع أنحاء العالم".

أما المشرف على المشروع الفنان التشكيلي أردلان إبراهيم فقال في هذا الصدد "نهدف من خلال هذا المعرض إلى توثيق حرب عفرين ومقاومتها التي دامت 58 يوماً، وإرسال رسالة إلى الضمير العالمي و منظمات حقوق الإنسان للوقوف ضد الانتهاكات في عفرين".

ومن المقرر أن تستمر ورشة العمل مدة شهر ونصف يتم خلالها عمل العديد من اللوحات الفنية والمنحوتات، يليها افتتاح معرض في الشهباء وعموم مناطق شمال وشرق سوريا.

(آ ر- ف إ/ك)

ANHA