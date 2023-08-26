"أفكار القائد أداة حيوية لحل القضايا وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"

تستمر دولة الاحتلال التركي في فرض عزلة مشددة على القائد عبدالله أوجلان نتيجة خوفها من الرؤية السياسية للقائد عبدالله أوجلان، والفكرة التي يتبناها القائد عبدالله أوجلان تشكل عائقًا أمام مشاريع دولة الاحتلال التركي الاستعمارية.

وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في ريف دير الزور الشرقي، يحيى الصوفي، "العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان من قبل دولة الاحتلال التركيا تؤكد خوف دولة الاحتلال التركي من رؤية القائد عبد الله أوجلان السياسية والفكرية والتي تساهم في تحقيق السلام في البلاد".

وأوضح الصوفي، "فإنها تراهن دائماً على تنفيذ سياسة قمعية تستهدف الشعوب التواقة للحرية ومشروع الأمة الديمقراطية، من وجهة نظر تركيا فإن رؤية القائد عبد الله أوجلان تشكل عراقيل أمام خططها الاستعمارية وسعيها لإرساء سلطتها في المنطقة".

وأكد الصوفي، "فإن هذه السياسات القمعية والقيود التي تفرضها دولة الاحتلال التركي للقائد عبد الله أوجلان لن تتمكن من هزيمة العزيمة والمثابرة للشعوب المناضلة من أجل الحرية".

ونوه الصوفي، "إن إصرار القائد وإرادته القوية يظهران أن الحقيقة والعدالة لا يمكن إخمادها بقوة أي نظام قمعي، وستبقى رؤية حرية وعدالة المجتمع تحفيزًا للشعوب في النضال من أجل تحقيق تلك الأهداف".

وناشد الصوفي، "كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية ذات الصلة إلى التدخل ومنح القائد حق الدفاع عن نفسه بشكل عادل يجب أن تسعى هذه المنظمات لمراجعة وتقييم العملية القضائية والتأكد من احترام حقوق الدفاع ومبادئ العدالة، ينبغي أن تعمل على ضمان إجراء محاكمة عادلة وشفافة وفقًا للمعايير الدولية".

وبدورها قالت العضوة بلجنة المرأة بمجلس المنطقة الشرقية عائشة المضحي، "تعد العزلة المفروضة على القائد وسيلة للتعذيب النفسي والتخدير السياسي، حيث يتم فرض العزلة لعزل القائد عن العالم الخارجي ومنعه من التفاعل مع الشعب والتواصل مع محاميه وعائلته".

وادانت عائشة المضحي، "العزلة المفروضة على القائد بشكل غير قانوني والتي تشكل جزءاً من استراتيجية الإبادة السياسية التي تتبعها الحكومة التركية بهدف القضاء على الفصائل والنشطاء السياسيين الذين ينادون بالتغيير والعدالة".

وأوضحت عائشة المضحي، "يشددون العزلة على القائد عبدالله أوجلان لأنه أول من رواد الفكر الديمقراطي الذي يركز على قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، و يعتبر أداة قوية لحل القضايا والتحديات التي تواجه شعوب الشرق الأوسط".

وأكدت عائشة المضحي، "يعتبر الفكر الديمقراطي الذي يمثله القائد عبد الله أوجلان أداة حيوية لحل القضايا وتحقيق التقدم والاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال تعزيز المشاركة الشعبية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحوار والتفاهم وأخوة الشعوب والمساواة بين كافة المكونات".

وطالبت عائشة المضحي، "المنظمات الإنسانية ولجنة مناهضة التعذيب القيام بمسؤولياتها تجاه هذه العزلة المفروضة على القائد وحماية حقوق الإنسان والوقوف ضد أي شكل من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية".

(خ)

ANHA