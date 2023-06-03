"عدم تقديم CPT معلومات عن القائد عبد الله أوجلان تجاوز للقوانين الدولية"

تجمّع العشرات من أعضاء المؤسسات والاتحادات والمجالس في مقاطعة عفرين والشهباء أمام حديقة القائد آبو في قرية تل سوسين التابعة لناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء، للإدلاء ببيان تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وقرئ البيان من قبل عضو مجلس مقاطعة عفرين والشهباء مصطفى رشيد.

جاء في مستهل البيان "المؤامرة الدولية والسياسات العدائية مازالت مستمرة بكافة الأنواع والأساليب على الشعب الكردي في شخصية القائد عبد الله أوجلان عبر فرض عزلة مشددة عليه لكسر إرادته وسد الطريق أمام فكره وفلسفته ومشروعه الديمقراطي وما هو إلا دليل واضح على فشلهم وإفلاسهم".

وأشار البيان إلى أن "زيارة منظمة مناهضة التعذيب (CPT) إلى إيمرالي وعدم الإدلاء بأي بيان حول وضع القائد عبد الله أوجلان حتى الآن تجاوز لجميع القوانين والمواثيق الدولية والمنظمات الحقوقية ولا يخدم الحل السلمي وإنما يخدم سياسة الديكتاتورية والرأسمالية وهي بعيدة كل البعد عن استقلاليتها؛ لأنها تمثل أجندات الدول ومصالحها".

وأكد البيان "عندما يتعلق الأمر بالقائد عبد الله أوجلان والقضية الكردية يتكتم الجميع على الحقيقة التي هدفها إبعاد الشعب عن القائد وكسر إرادتنا وعزيمتنا".

شدد البيان "ندين ونستنكر بأشد العبارات نفاق جميع المنظمات الحقوقية والأممية وازدواجيتها التي باتت مكشوفة للعيان ونطالب جميع الجهات المعنية بالقيام بواجباتها القانونية والحقوقية والإنسانية تجاه القائد عبد الله أوجلان رمز للسلام والإنسانية، لذا علينا رفع وتيرة النضال من أجل كسر العزلة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحيي نضال القائد عبد الله أوجلان.

(آ ر/ف)

ANHA