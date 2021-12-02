"ابتزاز نووي".. إسرائيل  تدعو القوى الدولية إلى وقف المحادثات النووية فوراً

وطالب رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، القوى الدولية بتعليق المحادثات النووية مع إيران فوراً.

جاء ذلك بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصيب طهران لليورانيوم في منشأة فوردو.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت، اليوم مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حول الملف النووي الإيراني بشكل خاص".

وأضاف: "أطلع وزير الخارجية الأميركي، رئيس الوزراء على ما يجري في المحادثات بين إيران والدول الكبرى في فيينا".

وتابع: "وقد تطرق رئيس الوزراء إلى البيان الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي نشر خلال المحادثات، والذي يشير إلى شروع إيران في عملية تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20 % من خلال أجهزة الطرد المركزي المتطورة الموجودة في منشأة فوردو الواقعة تحت الأرض".

وقال بينيت في هذا الإطار، إن "إيران تقدم على "ابتزاز نووي" باعتباره أحد تكتيكات إجراء المفاوضات، وفق البيان.

وأضاف: "إن الرد المناسب على ذلك ينبغي أن يكون وقف المفاوضات فوراً واتخاذ خطوات صارمة من قبل الدول العظمى".

وكانت الوكالة أكدت في بيان أمس، أن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20% بأجهزة طرد مركزي متطورة.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إن "إيران بدأت التخصيب في منشأة فوردو المبنية داخل جبل"، في خطوة قد تشعل التوتر خلال محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وأضافت الوكالة أنها تحققت، الثلاثاء، من أن "إيران قامت بضخ سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بدرجة تصل إلى 5% في سلسلة تتألف من 166 جهاز طرد مركزي من طراز آي.آر-6 في فوردو بهدف رفع درجة نقائها إلى 20%".

وكانت مصادر أميركية أفادت بأن إسرائيل شاركت معلومات مع واشنطن تفيد بأن إيران تستعد لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90%.

يأتي ذلك فيما تخوض القوى الدولية محادثات مع إيران في فيينا من أجل وضع حد لبرنامجها النووي.

(ش ع)