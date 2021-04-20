"اعتقال 100 مرتزقٍ".. الاحتلال التركي يتدخل مباشرةً بين مرتزقته المتناحرين في سري كانيه

هذا وأفادت مصادر خاصة لوكالتنا، باعتقال نحو 100 شخصٍ من عناصر المجموعات المرتزقة التابعة لجيش الاحتلال التركي وأسرهم، ومدنيين موالين لهذه المجموعات، منذ عصر يوم أمس، نُقِلَ أغلبهم إلى الأراضي التركية.

وبحسب المصادر، فإنّ ما يسمّى بـ"الانضباط العسكري والشرطة المدنية" شنّت حملة الاعتقال بمساندة 50 مدرّعة تركية و20 سيارة بيك آب بعضها مزودة بسلاح الدوشكا، في مدينة سري كانيه المحتلة منذ عام 2019.

وطالت عمليات الاعتقال هذه عناصر وموالين لمرتزقة ما تسمّى بـ "أحرار الشرقية" في المدينة المحتلة بشكلٍ كبير، فيما فرّ عدد من عناصر المجموعة المرتزقة إلى مناطقها في بلدة السلوك ومدينة كري سبي المحتلة أيضًا من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإنّ الاشتباكات كانت قد اندلعت على خلفية محاولة مرتزقة ما تسمّى "أحرار الشرقية" تفتيش عدد من النساء التابعات لمرتزقة ما يسمّى "درع الحسكة"، التي تضم مرتزقة من الحسكة ودير الزور، في مدينة سري كانيه المحتلة، ما تسبّب بظهور خلافات بين الطرفين، التي توسعت لتتحوّل إلى اشتباكات على السلطة والتهريب.

وأفادت المصادر ذاتها بإطلاق مرتزقة ما تسمّى "أحرار الشرقية" التابعة لجيش الاحتلال التركي، قبل يومين، قذائف RBG على محل لمرتزقة ما تسمّى "درع الحسكة" التابعة أيضًا لجيش الاحتلال التركي، الأمر الذي أدّى إلى اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة، مساء أمس، بالقرب من المشفى القديم في المدينة المحتلة.

وبالنتيجة استمرت حالة الاستنفار حتى اليوم، وتصاعد التوتر بين الطرفين، ما اضطر الاحتلال التركي إلى التدخل، ليشن بمساندة ما يسمّى "الشرطة المدنية والانضباط العسكري" الذي تلقّى تدريباته على يد الاحتلال التركي، حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 100 شخصٍ من مرتزقة ما تسمّى "أحرار الشرقية" وأسرهم ومدنيين موالين لهم، فيما فرّ مرتزقة آخرون إلى السلوك وكري سبي بحسب المصادر التي أفادت أيضًا باعتقال مرتزقة ما يسمّى "درع الحسكة" ومدنيين موالين لهم على خلفية الاشتباكات نفسها.

وكانت دولة الاحتلال التركي في الـ 9 من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019، شنّت هجومًا احتلاليًّا بمساعدة مرتزقتها على مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض.

(س ر)

ANHA