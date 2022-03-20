"آن أوان إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب"

لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني PKK من "قائمة الإرهاب"، أدلت المبادرة الشعبية في حلب بيان إلى الرأي العام العالمي تحت شعار "العدالة الدولية للكرد".

وتجمع العشرات من أهالي حي الشيخ مقصود والأشرفية في ساحة الاجتماعات بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود في حلب للإدلاء بالبيان، قرئ من قبل عضو المبادرة رشيد رشو.

جاء فيه: "حزب العمال الكردستاني PKK عنوان المقاومة والبقاء بالنسبة للشعب الكردستاني، PKK هو الشعب والشعب هو PKK، والقائد أوجلان ليس قائد الكرد فحسب؛ إنما قائد شعوب الشرق الأوسط وقائد الحرية والديمقراطية والسلام".

وشدد البيان "آن أوان إزالة اسم الحزب من "قائمة الإرهاب"، وحان الوقت لينجلي ظلام الطغاة والفاشية، فخلاص العالم من الأزمات ومفتاح حل قضايا الشرق الأوسط هو القائد الأممي عبد الله أوجلان".

نوه البيان إلى أن "بقاء اسم PKK في قائمة الإرهاب ليس في خدمة الإنسانية والاستقرار والأمان في المنطقة".

وتابع البيان "على المجتمع الدولي وجمعية الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة CPT التحرك والضغط على حكومة حزب العدالة والتنمية ووضع حد لسياسات الإبادة والإنكار التي يتعرض لها الشعب الكردي منذ 5 عقود".

أكد البيان "أن كافة شرائح المجتمع من المثقفين والحقوقيين والإعلاميين والكتّاب ونشطاء حقوق الإنسان والكادحين من كافة مكونات الشعب السوري، شاركوا في حملة جمع التواقيع للمطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب" وقد جُمِع أكثر من 52 ألف توقيع".

شدد البيان "أن أبناء فلسفة الحرب الشعبية الثورية والمتمثلة بمشروع الأمة الديمقراطية سيستمرون بدعم حزب العمال الكردستاني الذي يُمثل قوة تحرير المجتمعات والإنسانية من الظلم والاضطهاد والإرهاب".

(ن ش/ ف)

ANHA