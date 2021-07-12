"آمال أردوغان تحطمت في آمد"

تحدث الصحفي أرطغرول مافي أوغلو للقسم التركي لوكالة أنباء هاوار ANHA حول زيارة رئيس حزب العدالة والتنمية AKP أردوغان إلى آمد، وقال:" أردوغان قال في كلمته إن مرحلة الحل تم إنهاؤها من قبل HDP وحركة الحرية. ليقل ما يريد لأنه لن يستطيع التغطية على الحقائق التي يعرفها الجميع".

قبل زيارة أردوغان إلى آمد كان أهالي آمد قد قالوا في ريبورتاجات لوسائل إعلام بأنهم لا يرغبون بأن يأتي رئيس AKP أردوغان إلى آمد. الصحفي أرطغرول مافي أوغلو لفت الانتباه إلى مطلب الأهالي هذا، وقال:" على الرغم من أن أهالي آمد قالوا بأنهم لا يريدون أن يذهب أردوغان إلى آمد فإن أردوغان قد ذهب إليها. وهناك تحدث عن الحضارة المعاصرة. من الملفت أنه لم يقل في كلامه ماهي الحضارة المعاصرة. دمر ناحية سور، وحولها من جديد إلى سجن يعرف بحرف F . هل هذه هي الحضارة المعاصرة يا ترى؟ وضع رجال أمن في كل شارع، يقومون بالمضايقات بكل الأساليب. طبعاً يظهر للعلن ما هو مستوى حضارتهم".

" حولوا البلاد إلى سجن واسع"

مافي أوغلو قال بأنه تم جلب المشاركين في التجمع الذي أقيم من أجل أردوغان في آمد من الخارج ولقنوهم شعار؛ عاش الرئيس أردوغان. وهذا يظهر مدى أهمية كلمة الرئيس بالنسبة لهم. مافي أوغلو أشار إلى سياسات الصهر التي تمارس ضد الكرد بقوله:" أردوغان يقول بأنهم أزالوا سياسات الإنكار والصهر. ولكننا نعلم حجم الضغط والمضايقات التي يتعرض لها كل من يتحدث باللغة الكردية. الناس يعانون من الضغط دائماً بسبب هويتهم. في ظل هذه الشروط والأوضاع كيف يمكنهم القول بأنهم قد أزالوا هذه السياسات من الوجود".

كان أردوغان قد قال في كلمته في آمد بأنهم سيحولون سجن آمد المعروف بتعذيبه ومقاومته إلى متحف ثقافي. وحول هذا الموضوع قال مافي أوغلو:" الحقيقة هي أنهم يريدون إزالة ذكرى تاريخية من الوجود. يقولون ذلك ولكنهم من جهة أخرى يحولون البلاد كلها إلى سجن".

وحول الهدف من زيارة آمد قال موفي أوغلو بأن أردوغان يحاول بهذه الطريقة إعادة الكرد الذين انقطعوا عنه وإرجاعهم للتجمع حوله، ولكن هذا الأمر لم يعد ممكناً.

وأضاف مافي أوغلو:" طريق الانتخابات المبكرة يمر من آمد. ما الفكرة الموجودة في رأسهم، في الحقيقة لا يستطيع المرء فهمها. من الممكن أنهم يقومون بالتحضير لانتخابات مبكرة. لذلك يركضون خلف الرأي الكردي. ولكن ما ظهر للعلن لم يحظَ باهتمام الكرد. الشيء الذي كان يتمناه لم يتحقق في آمد".

يحاولون النظر إلى المجلس بدون حزب الشعوب الديمقراطي

وعن سجناء حزب الشعوب الديمقراطي قال مافي أوغلو "نصف الكرد يتم نكران وجودهم من قبل السلطات التركية، يحاولون النيل من إرادة الكرد، يضعون وكلاء لهم في مكان أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، والاحتمال الكبير هو أنهم يحاولون الوصول إلى مجلس بدون حزب الشعوب الديمقراطي، والآن هم يناقشون ماذا سيستفيدون في حال عدم مشاركة حزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات، وهذا ما حاول طرحه ورصده في آمد، ولكن الحقيقة التي يعرفها الجميع هي أنه في حال غض النظر عن وجود الكرد، لن يكون هذا في خدمة دمقرطة تركيا".

لم يعد هناك طريق لخروج حزب العدالة والتنمية

أرطغرول مافي أغولو تطرق إلى زيارة أردوغان لآمد، وقال في هذا السياق "في الوقت الذي يتم فيه فرض عزلة مشددة على السيد عبد الله أوجلان، بالإضافة إلى الإضراب عن الطعام في السجون، ليس هناك أي معنى ليكون بأن يكون له أمل من أهالي آمد، فليس في آمد فحسب، بل في كافة المناطق التركية، لا يستطيع حزب العدالة والتنمية والحركة القومية أن يصلوا إلى مآربهم حسب ما يتوقعون، الحقيقة هي أنه لم يعد هناك مخرج لحزب العدالة والتنمية".

وفي نهاية حديثه قال الصحفي أرطغرول مافي أوغلو بأنه من أجل دمقرطة تركيا، هناك حاجة ملحة لإبرام اتفاقات ديمقراطية، وأنه في حال لم يتم تحقيق ذلك، ستبقى هذه الأزمات حتى بعد رحيل حزب العدالة والتنمية.

ANHA