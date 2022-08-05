"آخرها استهداف مركز الناحية".. مجلس تل رفعت يندد بهجمات الاحتلال التركي

استهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته عبر مسيّرة انتحارية، أمس الخميس، مركز مدينة تل رفعت، ما أدى إلى إصابة 9 مواطنين بينهم 6 أطفال، طفل منهم كانت حالته حرجة، نُقل إلى مدينة حلب لتلقي العلاج.

وفي هذا السياق أدلى مجلس ناحية تل رفعت اليوم ببيان شفهي.

تجمّع العشرات من أهالي وأعضاء مجلس ناحية تل رفعت وممثلين عن الأحزاب السياسية، في ساحة شهداء مجزرة تل رفعت حاملين صور شهداء المجازر التي ارتكبها الاحتلال في مقاطعة عفرين وناحية تل رفعت، ويافطة كتب عليها "ندين ونستنكر هجمات الاحتلال التركي على مقاطعة عفرين".

وكانت مجزرة تل رفعت التي ارتكبها الاحتلال التركي في الـ 2 من شهر كانون الأول لعام 2019 قد أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين بينهم 8 أطفال دون سن الـ15 عاماً.

وأدلى الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل رفعت، محمد حنان، ببيان شفهي باللغة الكردية، قال فيه "هُجّرنا إلى مقاطعة الشهباء، بعد عدوان همجي استهدف مدينتنا عفرين، ومجازر عديدة ارتكبها الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمسنين، ولا يزال ماضياً على ذلك النهج ضدنا في مدينة تل رفعت أيضاً بارتكاب العديد من المجازر فيها".

تابع محمد حنان حديثه "خلال الأربعة أعوام الماضية، ارتكب الاحتلال التركي العديد من المجازر، من بينها المجزرة التي راح ضحيتها 8 أطفال ومسنين، وبعدها مجزرة أقيبة التي راح ضحيتها أسرة كاملة مكوّنة من 3 أشخاص، بينهم طفلة، ومن ثم استهداف الكومين 14، ما أدى إلى استشهاد مواطنة من مهجّري عفرين وطفلين من السكان الأصليين. وقبل أسبوعين استهدف أرضاً زراعية، ما أدى إلى جرح 5 نساء واستشهاد طفلة كن يعملن فيها، وعصر أمس، استهدف الاحتلال التركي الشارع الذي ارتكب فيه مجزرة الأطفال، بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى جرح 9 أشخاص، بينهم 6 أطفال".

أضاف حنان "بعد فشله في الحصول على الضوء الأخضر لشن عدوان جديد على المقاطعة، استهدف الاحتلال التركي المدنيين، بشكل مباشر، بالطائرات المسيّرة وقذائف الهاون والمدفعية وحتى الصاروخية، لإضعاف إرادتهم".

أكد حنان في ختام حديثه، أنه "على الرغم من استخدام الاحتلال لكافة الأساليب والطرق لإضعاف إرادة الأهالي لإخراجهم من المقاطعة، إلا أنهم ماضون على نهج المقاومة"، مبيناً "أن الاحتلال ومرتزقته المتمركزين في المناطق المحتلة، يسعون إلى إضعاف إرادتنا، فيستهدفوننا بالقذائف والصواريخ لإخافتنا وتهجيرنا، إلا أننا، أهالي إقليم عفرين، بكردنا وعربنا وتركماننا، متمسكون بخيار المقاومة في إطار حرب الشعب الثورية ضد مخططات الاحتلال التركي".

ثم أدلت الإدارية في مؤتمر ستار لإقليم عفرين، أليف شيخ محمد، ببيان شفهي باللغة العربية، استنكرت فيه الصمت الدولي حيال جرائم الاحتلال التركي ومرتزقتها وتواطؤ الدول الضامنة روسيا معها". نحن أهالي إقليم عفرين نستنكر الصمت الدولي وصمت منظمات حقوق الإنسان التي لا تؤدي دورها اتجاه أهالي إقليم عفرين، كما نندد بموقف روسيا بصفتها دولة ضامنة في المنطقة".

أكدت أليف شيخ محمد أن الاحتلال يستهدف النساء بشكل مباشر "الاحتلال التركي يعلم أن ثورة روج آفا مبينة على حرية المرأة وقيادة المرأة لنفسها، لذلك يستهدفها بشكل مباشر لإضعاف المقاومة، إلا أننا نقول إننا لن نتخلى عن نهج المقاومة حتى تحرير عفرين".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة أهالي إقليم عفرين في مدينة تل رفعت، وتمجد تضحيات الشهداء.

(آ ر/ ل م)

ANHA