"8 آذار.. ثمرة نضالهن".. أعين النساء في شمال وشرق سوريا تترقب حلوله

ضمن سلسلة الفعاليات التي أطلقتها منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، افتتح مكتب المرأة في الإدارة المدنية الديمقراطية التابع للجنة الاقتصاد في مدينة الطبقة، معملاً للحصائر خاص بالمرأة، وذلك لرفع سوية العمل والإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي، اليوم الخميس.

وحضر الافتتاح ممثلات عن مكاتب ولجان المرأة في المؤسسات المدنية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية واتحاد المرأة الشابة في الرقة.

وبدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهيدات والشهداء، تلاها إلقاء كلمة للرئيسة المشتركة للاقتصاد وزيرة العباس، هنأت فيها النساء في شمال وشرق سوريا والنساء حول العالم أجمع، وباركت لهن إنجازاتهن العظيمة مع حلول 8 آذار.

مضيفة أن هذا المعمل يهدف لتمكين اقتصاد المرأة وإثبات دورها الفعال في تنمية القطاع الاقتصادي للمجتمع.

ودعت الإدارية رنا محمد، مها البصراوي أم الشهيد "محمد نور السليمان"، لقص شريط الافتتاح.

وفي الختام، تجول الضيوف في المعمل للتعرف على آلية العمل والآلات الموجودة داخل المعمل وكيفية صناعة الحصائر.

دير الزور

بينما في مدينة دير الزور، وزعت لجنة المرأة الورود على الحواجز والنقاط العسكرية، بمناسبة 8 آذار، اليوم العالمي للمرأة.

وفي هذا الصدد، أوضحت الإدارية في لجنة المرأة بدير الزور، فاطمة مروان، تنظيمهن سلسلة فعاليات متنوعة مع حلول اليوم العالمي للمرأة.

كما أشارت الإدارية في لجنة الصحة بدير الزور، مريم العوض إلى أنه وبعد تحرير المنطقة من قبل قوات سوريا الديمقراطية من مرتزقة داعش، استطاعت المرأة في الإدارة الذاتية في دير الزور إثبات نفسها في المجتمع والعمل في جميع المجالات العسكرية والمدنية.

وأضافت: "كما نلحظ مشاركتها في جميع الفعاليات والنشاطات والمهرجانات من مختلف الثقافات".

كوباني

تحت شعار "بألوان وإرادة المرأة الحرة سنحمي مكتسبات الثورة"، انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الأول لمعرض الفن التشكيلي الثالث، وذلك في مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدنية كوباني.

فعاليات اليوم الأول، بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة والفن في إقليم الفرات، رودين يوسف، أشارت من خلالها إلى أهمية الرسم بالنسبة للشعوب في الحفاظ على تاريخها وحقيقتها، وقالت: "الرسم لغة العالم وتوثيق التاريخ".

رودين أكدت أن هدفهم من تنظيم هذا المعرض هو" إظهار جمال المنطقة، إلى جانب الحروب الدائرة فيها".

وعرض في المعرض حوالي 50 لوحة لـ 17 طالب/ـة، تضمن أبرزها إرادة المرأة ودورها الريادي ضمن المجتمع على مدار التاريخ، بحسب معلم قسم الرسم في مركز باقي خدو للثقافة والفن في كوباني، زهر الدين عبدي.

ومن المقرر، أن يستمر معرض الفن التشكيلي الثالث ثلاثة أيام على التوالي، في مدينة كوباني، حيث ستعرض اللوحات لمدة يومين في مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني، وستنتقل في اليوم الثالث إلى ساحة الشهيد عكيد الواقعة وسط المدينة، بينما سيقام المعرض ذاته في ناحية صرين ثلاثة أيام على التوالي.

والجدير ذكره، أن معرض الفن التشكيلي الأول انطلق عام 2019، أما الثاني فقد انطلق عام 2021 في مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني.

الرقة

فيما، زار وفد من الإدارة العامة لشمال وشرق سوريا، لوحدات حماية المرأة (YPJ) بقيادة القيادية نسرين عبد الله، مكتب تجمع نساء زنوبيا في الرقة.

وقدم الوفد الزائر، التهاني لتجمع نساء زنوبيا.

كما، أقامت منظمات المجتمع المدني في الرقة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ثم هنأت الرئيسة المشتركة لمنظمات المجتمع المدني كافة النساء بحلول هذا اليوم.

تلاها تأدية دبكة شعبية، وتقديم عرض مسرحي، لتنتهي الاحتفالية بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة وتمجد شهيدات وشهداء الحرية.

الحسكة

في السياق، افتتح مؤتمر ستار معرض موبيليا في حي المفتي كمشروع نسائي بحت يساهم في تنظيم دور المرأة في إيجاد استقلاليتها الاقتصادية.

وقالت عضوة منسقية مؤتمر ستار بمقاطعة الحسكة، ريما محمود "افتتاح محل الموبيليا بداية فقط، وهو مقدمة لمشاريع قادمة كمشاغل خياطة ومطابخ إنتاجية وغيرها".

وتحت شعار "المرأة ليست مثل نباتات الزينة ولا مصدراً للحب والعشق الرخيص بل هي من أهم المصادر التي تغني الحياة" نظّم المجلس الاجتماعي الأرمني حفلاً فنياً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك في صالة رشو بمدينة الحسكة.

وحضر الحفل مؤتمر ستار والمجلس العسكري الأرمني في شمال وشرق سوريا، ومجلس المرأة السورية بالإضافة إلى المؤسسات المدنية والعسكرية.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة باسم المجلس العسكري الأرمني من قبل يريفان سري كانيه، والتي قالت فيها "عندما نتحدث عن المرأة نتحدث عن التضحية والفداء، فقد عانت المرأة منذ عقود من الاضطهاد والعنف وتجريدها من أبسط حقوقها".

وعاهدت يريفان سري كانيه "نساء العالم أجمع والأرمن بشكل خاص على الدفاع عن حقوق المرأة، ولنثبت للعالم أن المرأة قادرة على النجاح بكل مجالات الحياة".

وانتهت الفعالية بعقد حلقات من الدبكات الفلكلورية والتراثية على وقع الأغاني الشعبية قدمتها فرقة آرارات.

وتضامناً مع فعاليات 8 آذار، نظمت عضوات حزب الاتحاد الديمقراطي، فعالية من خلال زيارة الحواجز والنقاط العسكرية ضمن أرجاء مدينة الحسكة وتقديم الحلوى والورود لعضوات وأعضاء قوى الأمن الداخلي.

وباركت عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي، صباح رشيد، هذا اليوم على جميع النساء، قائلة:" نبارك اليوم العالمي على نساء العالم عامة، وبشكل خاص المناضلات اللواتي يدافعن ويناضلن من أجل هذا الوطن ليل نهار".

كما نظّم مكتب المرأة في البلديات سباقاً للجري خاصاً بعضوات البلدية حيث انطلق السباق من أمام مركز سردم الثقافي وصولاً إلى دوار الصباغ الواقع في مدخل المدينة الشمالي.

(كروب/ي م)

ANHA