"#FreedomForOcalanNow" يتصدر القائمة في 9 دول

بالتزامن مع ميلاد القائد عبد الله أوجلان الذي وافق 4 نيسان/إبريل الجاري، أطلقت على منصات التواصل الافتراضي حملة هاشتاغ "#FreedomForOcalanNow" في تمام الساعة الـ 20:00 من ليلة 3 نيسان للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

الحملة التي استمرت ليومين متتالين (3-4 نيسان) أطلقت من قبل51 مؤسسة وتنظيم وحركة وحزب من اتحادات القوى الديمقراطية في أوروبا.

شارك المشاركون في حملة الهاشتاغ في منشوراتهم صوراً وكلمات للقائد عبد الله أوجلان بمختلف اللغات، دعوا خلالها إلى رفع العزلة المشددة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

الهاشتاغ تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولاً على منصتي التواصل الافتراضي (التويتر، والفيس بوك) في 9 دول من حول العالم كـ "تركيا، العراق، ألمانيا، فرنسا، سويسرا، بلجيكا، استراليا، النمسا، وهولندا".

ووصل عدد التغريدات إلى 50 ألف تغريدة قبل أن يتم حظر الهاشتاغ من قبل إدارة المنصات.

(س أ/آ)

ANHA