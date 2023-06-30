" زيلان أثبتت للعدو أنه لا أحد يستطيع إبادة هذا الشعب"

وزينت ساحة المرأة الحرية بصور الشهيدة زيلان، وشارك في الفعالية المئات من شبيبة كوباني.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت ، تلتها كلمة للعضوة في منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات ماجدة حسون التي قالت : "في الـ٣٠ من حزيران أفدت الشهيدة زيلان بروحها فداء للشعوب ليعيشوا بأمن، أثبتت للعدو أنه لا أحد يستطيع إبادة هذا الشعب المغوار".

وعاهدت ماجدة، بالمضي على خطى الشهداء، وتصعيد النضال والوقوف بوجه محتلي كردستان.

وأضافت: "نحن اليوم قريبون من درب الحرية بفضل فكر القائد والشهداء المناضلين، الذين لم يرضوا لنا القيود المفروضة علينا".

وبعدها قدمت فرقة الشهيدة بارين التابعة لحركة الهلال الذهبي في اقليم الفرات فقرات غنائية، تلتها عرض من الرقص لفرقة "نوجيان"، لتنتهي الفعالية بعرض سنفزيون عن حياة الشهيدة زيلان، وانتهت على وقع الهتافات الثورية "المرأة، الحياةن الحرية"، "لا حياة بدون القائد".

(ن ك/سـ)

ANHA