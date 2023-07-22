" سنواصل نضالنا حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان"

تحت شعار" حان وقت حرية القائد آبو" نظم مؤتمر ستار فعالية للتنديد بالعزلة والمطالبة بالحرية، في ملعب هيثم كجو في مدينة قامشلو، بمشاركة المئات من نساء إقليم الجزيرة.

النساء رفعن لافتات كتب عليها "حان وقت الحرية الجسدية للقائد" و "لا حياة دون القائد" ، وطالبن بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان.

وخلال الفعالية، تحدثت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سمر العبد الله وأشارت إلى أن القوى المتآمرة على القائد عبد الله أوجلان سلمته للدولة التركية وبذلك أرادت النيل من إرادتهم وإرادة الشعوب الحرة.

وقالت: "لأنه خرج ضد الظلم ودعا بفلسفته إلى الحرية والديمقراطية فإنهم يشددون العزلة عليه، لكن فكره هو الأمل لنا "

وفي حديثها تطرقت سمر إلى دور لجنة مناهضة التعذيب الأوربية ومتابعتها للعزلة، وأكدت أنها لا تقوم بمسؤولياتها .

وبدورها أضافت عضوة منسقية مؤتمر ستار هيفي سليمان إن فلسفة القائد عبد الله أوجلان هي هوية المرأة الحرة، وقالت: "اليوم النساء صاحبات قوة وإرادة ويسجلن تاريخهن من جديد، ويحمين إرثهن وهويتهن ووجودهن".

وتابعت: "مرحلة الإبادة التي تعرضت لها الشعوب لآلاف السنين، يقاوم القائد عبد الله أوجلان ضدها اليوم، وذكرت: "في شرق كردستان وإيران وفي عموم أنحاء العالم هناك مؤمنات بفكر القائد، وشعار المرأة الحياة الحرية يرتفع ويكون سبباً للثورات".

واختتمت حديثها: "حان وقت الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان ونحن النساء سنقوم بواجبها وسنرفع من مستوى نضالنا ونستمر فيه".

لتختتم الفعالية بتعالي شعار " تحيا مقاومة إمرالي".

(سـ)

ANHA