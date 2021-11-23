" سنقف صفاً واحداً لإعادة حق المرأة الطبيعي لها"

في إطار سلسلة الفعاليات الخاصة باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نظم مجلس حزب سوريا المستقبل - عفرين شهباء تجمعاً في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، شارك فيه العشرات من أعضاء الأحزاب السياسة ووجهاء العشائر، بالإضافة الى أعضاء المجالس والكومينات.

وتضمنت الفعالية تقديم عرض مسرحي قصير حول الذهنية الذكورية التي يفرضها المجتمع على المرأة، ودور الحزب في تفكيك هذه الذهنية.

وبعدها قرأت نائبة رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل عفرين - شهباء، مريم حمد، بياناً، جاء فيه "إن مجتمعات الشرق الأوسط فيها أحداث وجرائم تستهدف كينونة المرأة وتنتقص من شأنها، فأصبحت تعنَّف؛ كونها امرأة لا حول لها ولا قوة".

'الاحتلال يستهدف كيان المرأة ووجودها'

وأضاف البيان: "حيث أقدم الإرهاب الفاشي التركي الأردوغاني ومرتزقته على استهداف كينونة المرأة التي تحمل في جوهرها وروحها قضية شعبها من أمثال المناضلة والقديسة هفرين وابرو، وبارين وغيرهما، حيث كن منارة للشهداء وللأحياء، فبفضل صمودهن نحيا ونعيش للعطاء".

ونوّه البيان إلى أن حزب سوريا المستقبل يعمل على دعم حرية المرأة وتحقيق حقوق المرأة لتحقيق مستقبل متساوٍ.

وأكد حزب سوريا المستقبل وقوفه إلى جانب "مقاومه المرأة روحياً وجسدياً لتفعيل وإعادة حقوقها الطبيعية التي سلبت منها، فقد حان وقت كتابة تاريخ المرأة الحر".

وفي السياق ذاته، وتحت شعار "ناضلي لدحر العنف والاحتلال"، نظمت منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات بالتنسيق مع حركة المجتمع الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، معرضاً لصور المناضلات اللواتي استشهدن في أماكن وأوقات مختلفة بساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني لمناهضة العنف ضد المرأة.

وانطلق المعرض في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، ويستمر لغاية الساعة الـ 3 من عصر اليوم، وعرضت فيه صور لشهيدات مجزرة حلنج اللواتي استهدفهن الطيران المسيّر لدولة الاحتلال التركي منذ أكثر من عام في قرية حلنج جنوب مدينة كوباني.

'شهيدات المقاومة في وجه الاحتلال'

وحضر المعرض عدد من الشخصيات السياسية في مقاطعة كوباني وأعضاء المؤسسات المدنية، حيث زُينت ساحة المرأة الحرة بصور المناضلات اللواتي استشهد أغلبهن أثناء مقاومتهن الأطماع الاحتلالية لدولة الاحتلال التركي في أماكن وأوقات مختلفة.

بدورها، قالت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات هدلة حسن، إن "المعرض يأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي نظمتها منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات لمناهضة العنف ضد المرآة، واخترنا ساحة المرأة الحرة؛ لأنها أصبحت رمزاً للمرأة الحرة".

وأضافت: "نود إيصال رسالة إلى العالم حول ما تتعرض له النساء من العنف والمجازر والتي ترتكب بحقها، ليشعر قليلاً بحجم معاناتها"، في إشارة منها إلى انتهاكات دولة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة مستمرة، من محاضرات للرجال والنساء للتعريف بأشكال العنف والآثار الناجمة عنها، إلى استذكار كافة الشهيدات اللواتي حاربن المجتمع الذكوري، وكافحن للنهوض بالمرأة من جديد.

(كروب/ي م)

ANHA