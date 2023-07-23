" سنهزم أي اتفاقية تعادي الكرد"

أقام مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين والشهباء فعالية تنديد بمناسبة مئوية اتفاقية لوزان. شارك في الفعالية التي أقيمت في ساحة ناحية احرز بمقاطعة الشهباء، مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية وأهالي عفرين والشهباء.

خلال الفعالية تحدثت باسم منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين والشهباء أليف شيخ محمد وأوضحت بأنهم يرفضون المخططات المحاكة ضد شعوب الشرق الأوسط وقالت: " منذ أن تم توقيع اتفاقية لوزان والشعب الكردي يواجه المشاكل والأزمات. بسبب ضغوطات الدول التي قسمت كردستان فيما بينها لا يستطيع الكرد الحصول على حقوقهم. بعد الحرب العالمية الأولى تم تقسيم الكرد وكردستان من الناحية الجغرافية".

وتابعت أليف حديثها بالقول: " منذ اتفاقية لوزان يناضل الكرد في وجه ضغوطات الدول التي قسمت كردستان فيما بينها. نحن الكرد لنا تاريخ وسنصعد نضالنا ضد المخططات التي تستهدف وجودنا وسنفشل الاتفاقيات التي تستهدف الكرد".

وفي نهاية حديثها عاهدت أليف على مواصلة المقاومة والنضال وأكدت بأنهم سيدافعون عن أرضهم وأن اتفاقيات الدول لن تستطيع النيل من إرادة الشعوب.

كما تحدثت باسم هيئة المرأة في مقاطعة عفرين والشهباء أمينة ملا حسن وأشارت إلى أن الظلم الواقع على الشعب الكردي بدأ مع اتفاقية لوزان وهو مستمر حتى يومنا هذا، وقالت: " الكرد بمقاومتهم لهذا الظلم يظهرون بأنهم لا يقبلون بالاتفاقية ويثبتون للعالم أجمع أن هذه الاتفاقية غير شرعية".

لفتت أمينة إلى ازدياد هجمات دولة الاحتلال التركي على روج آفا وأشارت إلى أهمية النضال الكردستاني الموحد ووحدة السياسة ضد هذا الأمر.

وأشارت أمينة في نهاية حديثها إلى أن الدولة التركية المشاركة في اتفاقية لوزان لا ترضى اليوم بهذه الاتفاقية وتريد عقد اتفاقية تتناسب مع مصالحها.

ANHA