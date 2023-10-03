" سنبقى نقاوم في الساحات حتى كسر العزلة وتحقيق حرية القائد"

نظمت، اليوم، حركة الشبيبة الثورية بالتنسيق مع اتحاد المرأة الشابة، تظاهرة بالمشاعل تنديداً بالعزلة المشددة المفروضة على القائد، وللمطالبة بحريته الجسدية.

انطلقت التظاهرة من دوار الصالحية بمدينة الحسكة وجابت الشارع الرئيس، ورفع المشاركون صور القائد ويافطات مكتوب عليها "لن تستطيعوا حجب شمسنا".

وتحولت التظاهرة فور وصولها إلى نهاية الشارع الرئيس في حي الصالحية إلى وقفة احتجاجية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم القت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة ميديا عبد الرحمن كلمة ، قالت فيها: "إن المؤامرات التي تحاك ضد القائد ليست بحقه فقط، بل هي بحق كل شاب وشابة في كردستان لحجب شمنا وحريتنا".

وشددت بالقول: "على الرغم من جميع الممارسات اللاأخلاقية والعزلة المشددة على القائد، إلا أن فكر القائد حر ومنتشر في أرجاء العالم، ففلسفته اليوم باتت الركيزة الأساسية لسيرنا عليها بإرادة وإصرار في وجه جميع الأنظمة الاستبدادية".

وأكدت في ختام كلمتها بالقول: "مهما فعل العدو ومهما شدد العزلة على قائدنا فلن يتمكن من كسر إرادتنا، سنكون دوماً في الساحات وسنقاوم في وجه كل من يتعدى على حقوقنا حتى كسر العزلة والوصول لحرية قائدنا الجسدية"، مشددة " سندافع عن قضيتنا حتى آخر قطرة دم في أجسادنا".

وانتهت الفعالية بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا والقائد "عاشت مقاومة القائد، عاشت مقاومة الكريلا".

(سـ)