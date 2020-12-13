22 قتيلًا من مرتزقة داعش وقوات الحكومة في البادية السورية

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أجواء البادية السورية تشهد تحليقًا لسرب من الطائرات الحربية الروسية منذ ساعات الصباح الأولى، اليوم، تزامنًا مع تنفيذها غارات مكثفة على مناطق انتشار مرتزقة داعش في مثلث حلب – حماة – الرقة، وسط اشتباكات عنيفة تشهدها محاور في المنطقة بين المرتزقة وقوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها.

وبحسب المرصد، فإن الطائرات الحربية الروسية شنت خلال الـ 24 ساعة الفائتة أكثر من 70 غارة جوية على المنطقة.

ووثّق المرصد مقتل 15 مرتزقًا من داعش و7 عناصر من قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها، مشيرًا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، على خلفية القصف المكثف والمعارك العنيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

(د أ)