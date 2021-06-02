" نحو منتدى حواري شبابي سوري" محور ندوة عقدها مجلس شباب سوريا الديمقراطية في الطبقة

وبمشاركة مجالس الشباب في الطبقة والرقة ودير الزور بالإضافة لاتحاد المرأة الشابة ولجنة الشباب والرياضة بالطبقة انطلقت الندوة في قاعة المركز الثقافي في مدينة الطبقة وابتدأت بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي بالطبقة مظلوم عمر الذي رحّب بجميع الضيوف المشاركين بالندوة، وشدد على أهمية دور الشباب في بناء حياة كريمة، ونوّه إلى تأثير الحرب الخاصة على فئة الشباب.

وتضمّنت الندوة الحوارية محورين، المحور الأول "الأزمة السورية وتبعاتها على الشباب وتأثير الحرب الخاصة الممارسة من عدة أطراف منها الدولة التركية وحكومة دمشق وما خلفته داعش على المنطقة وتأثير التطرف على فئة الشباب".

بينما ناقش المحور الثاني "دور الشباب في بناء المؤسسات الدفاعية والمدنية في الإدارة الذاتية وفي صنع القرار، ودور الشباب في التصدي للاحتلال والانتهاكات التركية المباشرة في سوريا وكيفية مكافحة الفكر المتطرف والعمالة وإيجاد سبل الحل لكل الصعوبات وأساليب تطوير وبناء الفئة الشبابية".

ودار النقاش بين الحضور والديوان المحاضر المؤلّف من الرئيس المشترك لهيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية محمود البشير والرئيسة المشترك لمجلس شباب سوريا الديمقراطي جاندا رمو والإداري في مجلس شبيبة الطبقة جودي بركل.

وطرح الحضور العديد من المشاكل التي تواجه الشباب حول المحاور المتناولة في الندوة، حيث تم الاستماع إلى كافة الآراء وفتح باب النقاش عليها وتوضيح العديد منها.

وبدوره تحدّث لوكالتنا الرئيس المشترك لهيئة الشباب والرياضة محمود البشير وذكر أنّ الهدف الأساسي من إقامة هذه الندوات هو سماع ما يعانيه شبابنا والأخذ بآرائهم وإعطائهم الفرصة للنقاش والمشاركة في صنع القرار.

وفي ختام الندوة تمّ تدوين العديد من المشاكل التي يعانيها الشباب وأخذ مقترحاتهم وخططهم المستقبلية لمشاركتها والنقاش عليها مع جميع الإدارات وأصحاب القرار في كافة المناطق.

يذكر أنّ الندوة الحوارية الأولى عقدها مجلس شباب سوريا الديمقراطية في إقليم الجزيرة بتاريخ ٤ تشرين الثاني من العام المنصرم، أمّا الندوة الثانية فأقيمت في إقليمي منبج والفرات بتاريخ ٢٤ شباط من هذا العام.

(ع ص/ك)

ANHA