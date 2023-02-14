" مقاومة ونضال القائد أفشل جميع مخططات المتآمرين"

مع حلول الذكرى الرابعة والعشرين للمؤامرة الدولية, نددت حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في ناحية الدرباسية خلال مظاهرة حاشدة بالعزلة المفروضة على القائد و المؤامرة التي حيكت ضده.

بدأت المظاهرة من أمام مركز الشبيبة الثورية في الناحية, و جاب المتظاهرون شوارع الناحية حاملين صور القائد وأعلام حركة الشبيبة الثورية مرددين الشعارات التي تحيي مقاومة القائد في إمرالي، وصولاً إلى دوار غاردينيا.

عند الوصول وقف المتظاهرون دقيقة صمت, تلاها إلقاء بيان باسم حركة الشبيبة الثورية ألقته الإدارية في حركة الشبيبة اليزا حسو, حيث استنكر البيان المؤامرة الدولية في 15 شباط عام 1999 ضد القائد والتي أسفرت عن سجنه في إمرالي، و العزلة المفروضة عليه من قبل دولة الاحتلال التركي.

و أضاف البيان إن الدول العالمية حاولت من خلال المؤامرة أن تقضي على حركة الحرية لكن مقاومة و نضال القائد أفشل جميع المخططات

و أكدت اليزا حسو من خلال البيان: " نحن كحركة الشبيبة الثورية والمرأة الشابة سنستمر بالمقاومة والنضال حتى كسر العزلة المفروضة على القائد و تحقيق الحرية الجسدية للقائد".

(ج ع/سـ)