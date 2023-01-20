" جراء اندلاع اشتباكات ".. مقتل 3 مسلحين في ريف درعا الغربي

واندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين "المخابرات العسكرية" التابعة لحكومة دمشق من جهة، ومجموعة من المسلحين في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، اليوم الجمعة، ما أدى إلى مقتل المدعو "محمد الشاغوري" واثنين آخرين من المسلحين؛ أثناء اقتحام منزل "الشاغوري" وسط إطلاق نار كثيف، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

والمدعو "الشاغوري" كان متزعم سابق في الجماعات المسلحة قبل خضوعه "للتسوية" ومُتهم بمبايعة "داعش" وهو أحد المطلوبين الستة الذين طالبت حكومة دمشق بترحيلهم باتجاه الشمال السوري أثناء حصار مدينة طفس في كانون الثاني/يناير 2021.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 23 استهداف، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل15 شخصاً، هم: 4 مواطنين بينهم سيدتين، و 7 من قوات حكومة دمشق والأجهزة الأمنية التابعة لها، و4 من المسلحين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

(م ش)