" فكر القائد أممي ولن نتوقف عن المطالبة بحريته الجسدية"

يعيش القائد عبد الله أوجلان، في عزلة مطلقة، تفرضها عليه سلطات دولة الاحتلال التركي ولا تسمح لمحاميه وذويه اللقاء به ولم ترد أي معلومات عنه منذ 25 آذار 2021 إلى الآن.

وفي ظل ذلك تستمر الشعوب المؤمنة بفكره بنضالها في سبيل تحقيق حريته الجسدية، ونشر أفكاره لبقية العالم.

موطنون من ريف دير الزور الشرقي، أشاروا أن العزلة هي محاولة لإبادة الشعوب، وأكدوا أنه(القائد) ثائر ضد الظلم والعبودية ومحب للسلام.

يحاولون إضعاف الشعب والسيطرة عليه

ويقول الرئيس المشترك للمجلس الشرقي في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي، محمود المركاز" إن الدول الرأسمالية تحاول وبشتى الوسائل إسكات صوت الحرية المناهض لأطماعها الاستعمارية والاستبدادية في محاولة منها لأضعاف الشعب والسيطرة عليه".

مؤكداً "الشعوب المتحررة تأبى إلا أن يكون لها صوت يصدح بالحرية وعلى نهج القائد عبد الله اوجلان المنادي بالحرية والمساواة بين جميع الشعوب".

العزلة مخطط لإبادة الشعوب

المركاز شدد أن العزلة المفروضة على القائد هي مخطط من الدولة التركية المحتلة والقوى المهمينة للقضاء على الحركات التحررية لتنفيذ مخططاتها في إبادة الشعوب الحرة.

وندد في ذات الوقت بردة فعل المنظمات الحقوقية و الإنسانية التي لا تحرك ساكنة تجاه الانتهاكات التي ترتكبها تركية في إمرالي.

ومن جهتها تابعت الإدارية في تجمع نساء زنوبيا في مدينة هجين منى العويد: "أن حرية القائد عبد الله أوجلان هي حرية جميع الشعوب وأن تآمر جميع القوى المهيمنة لاعتقال القائد أوجلان وصمتهم الآن هو دليل واضح على مصالحهم المشتركة مع الدولة التركية، ونطالب جميع الشعوب التي تدعو للسلام بالوقوف معنا للمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان".

الهجمات والعزلة جزء من المؤامرة

وأضافت منى "جميع ممارسات الدولة التركية هي انتهاكات بحق القائد أوجلان، نجدد عهدنا بالوقوف أمام جميع القوى المهيمنة التي تسعى لإبادة الشعوب والضغط على شعوب شمال شرق سوريا للتخلي عن مشروع الأمة الديمقراطية والذي بني على نهج وتعاليم القائد وبفضل شهدائنا وصلنا إلى هذه المرحلة وسنبقى على عهدهم".

منى أشارت إلى أن الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا والعزلة هي جزء من المؤامرة الدولية التي طالت القائد أوجلان.

فكره أممي

وقالت :" القائد أوجلان ثائر ضد الظلم والعبودية ومُحب ومناشد للسلام، بدأ ثورته منطلقاً من ضرورة تحرير الشعب الكردي، لكنه مع التعمق في هذه القضية وجد أن حرية الشعب الكردي لا يمكن أن تتحقق إلا بحرية كافة الشعوب المتعايشة مع الشعب الكردي، ليصبح فكره أمميا".

ANHA