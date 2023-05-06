" DENG BIDIN" أغنية لدعم حزب الخضر اليساري

تحظى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستُجرى في باكور (شمال كردستان) وتركيا في 14 أيار/مايو الجاري باهتمامٍ لافتٍ في شمال وشرق سوريا أيضاً.

وتدرك معظم المؤسسات والأجهزة في المنطقة ومثلها العديد من الأطراف حول العالم، أن نتائج الانتخابات ستنعكس على المنطقة أيضاً، لذا يعربون عن دعمهم ومساندتهم لحزب الخضر اليساري وتحالف العمل والحرية.

وامتد هذا الدعم للفن أيضاً، حيث ألّف استديو ولات (Hunergeha Welat) الذي يقع في قامشلو، أغنية بعنوان " Deng Bidin" أي "صوّتوا".

وتدعو الأغنية أهالي باكور (شمال كردستان) وتركيا إلى التوجه لصناديق الاقتراع من أجل الحقوق والحرية والتصويت لحزب الخضر اليساري في الانتخابات القادمة.

(ه أ/ ر)

ANHA