" استهداف تركيا للقياديات انتقام واضح من شخصيات مناضلة حاربت داعش"

وتجمع العشرات من أعضاء مجلس حزب سوريا المستقبل في الطبقة والنواحي التابعة لها وعدد من شيوخ ووجهاء العشائر في الطبقة أمام مبنى الحزب للإدلاء بالبيان الذي قرأته الناطقة باسم مجلس الشباب في مجلس الطبقة لحزب سوريا المستقبل شذى العلي

وجاء في نص البيان:

يشن جيش الاحتلال التركي منذ منتصف نيسان المنصرم هجمات واسعة على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان بتواطؤ من الحزب الديمقراطي الكردستاني وكان آخرها قصف مسيرات الاحتلال التركي منتجعاً سياحياً في ناحية داركارى بقضاء زاخو أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 26 آخرين.

وأوضح البيان "إضافة إلى تعديها على سيادة الأراضي السورية وقصفها المستمر للمناطق الحدودية واستهدافها لشخصيات قيادية كما حصل قبل ثلاثة أيام عندما استهدفت طيارة مسيرة تابعة للاحتلال التركي الشهيدات جيان تولهدان وروج خابور وبارين بوتان اللواتي حاربن داعش نيابة عن العالم أجمع وأنقذن العالم من الإرهاب والظلام أمام أعين القوى الدولية".

وأكد البيان "كان هذا الاستهداف انتقاماً واضحاً لداعش من كل شخصية مناضلة كان لها الفضل في محاربة التنظيم الإرهابي ودحره في سوريا".

وأشار البيان "في 22 تموز استيقظ أهالي الشغور على مجزرة ارتكبتها الطائرات الروسية راح ضحيتها 6 مدنيين بينهم 4 أطفال من عائلة واحدة وإن عدم الملاحقة القانونية من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لجرائم سلطة دمشق والضامن الروسي كان السبب في تكرار هذه الجرائم".

وعاهد البيان في ختامه "إننا في حزب سوريا المستقبل نعاهد شهداءنا شهداء الحرية والكرامة بالسير على درب نضالهم والحفاظ على مكتسبات الثورة ونؤكد على وحدة الأراضي السورية واستقلالية القرار السوري في تحديد المستقبل من خلال الحوار السوري-السوري بعيداً عن التدخلات والإملاءات الخارجية".

(خ)

ANHA