22 انتهاكاً ضد 62 صحفياً ومؤسسة إعلامية خلال 6 أشهر في جنوب كردستان

أعلنت النقابة اليوم الإثنين، عن إحصائية الانتهاكات والخروقات التي تعرض لها الصحفيون في إقليم جنوب كردستان خلال ستة الأشهر المنصرمة.

ونقلت وكالة روج نيوز عن عضو الهيئة الادارية للنقابة محمد عقراوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، في هولير، بمشاركة عدد من أعضاء النقابة، إنه وبحسب تقرير نقابة صحفيي كردستان، فقد تم تسجيل 22 حالة انتهاك ضد الصحفيين.

تنوعت هذه الانتهاكات وفقاً للتقرير الذي يحمل رقم 29، وهو تقرير نصف سنوي، "بين كسر أغراض الصحفيين والاستيلاء عليها، وطرد جماعي للصحفيين من المؤسسات الإعلامية، وإغلاق بعض القنوات الإعلامية".

كما قال عقراوي إن "هذه الانتهاكات ارتكبت ضد 62 صحفياً في عموم الإقليم، بينها 12 حالة اعتقال و8 حالات منع التغطية و3 حالات لكسر أدوات الصحفيين و11 حالة لطرد الصحفيين من المؤسسات الإعلامية مع حالة واحدة تمثلت بإغلاق المؤسسات الإعلامية".

(س ر)