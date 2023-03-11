" الثامن من آذار تاريخ عريق من المقاومة والنضال"...عنوان ندوة حوارية في منبج

شاركت في الندوة عضوات مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل ومركز الثقافة والفن، وتجمع نساء زنوبيا ومكتب الجيولوجيا ومجلس المرأة السورية، والخطوط والمجالس المدنية وقوى الأمن الداخلي (أسايش المرأة).

وعقدت في صالة السامر بحي المازرلي في الجهة الشمالية الغربية من المدينة.

وبدأت الندوة بوقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم رحبت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في منبج ابتسام عبد القادر بالحضور وقالت: "أشعر بالفخر والاعتزاز لوجود نخبة من نساء مدينة منبج المناضلات والسائرات على طريق الحرية".

وأضافت بأنه "في كل عام يأتي الربيع حاملاً معه يوماً خاصاً، يعتبر من أهم محطات نضال المرأة ويشهد على صمودها وتضحياتها وإنجازاتها التاريخية، لقد استقبلنا يوم الثامن من آذار بروح المقاومة والصمود هذا اليوم الذي جسدت فيه المرأة أسما وأروع ملاحم البطولة والفداء وأضاءت شمس الحرية في سماء بلادنا بفضل مقاومتها للظلم والاستغلال".

بعدها شرحت النائبة في مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بثينة الحسين "في يوم الثامن من آذار من عام ١٨٥٧ ، خاضت نحو ٤٠ ألف عاملة نسيج إضراباً عاماً عن العمل في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، احتجاجاً على تدني أجورهن وساعات العمل الطويلة، ١٦ ساعة وأكثر في اليوم، وطالبن بالمساواة وبيوم عمل لعشر ساعات فقط، وكان ذلك أكبر إضراب تشهده البلاد في تلك الفترة"

وأضافت بثينة: "بعد ذلك بعامين في ۲٦ و ۲۷ آب ۱۹۱۰ ، عقد المؤتمر الدولي الثاني للمرأة في كوبنهاغن عاصمة الدانمارك، وتولت كلارا زيتيكن إحدى قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، منصب سكرتارية المؤتمر، اقترحت زيتيكن في ٨ آذار عام ١٨٥٧ تخصيص ۸ آذار ليكون "يوم المرأة العالمي"، لإحياء ذكرى العاملات اللواتي فقدن أرواحهن في مصنع النسيج، وتمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع"

وبينت بثينة بأن "حقيقة نضال المرأة التي نظمت نفسها حول العالم على أساس دعم المرأة تضع بصمتها على القرن الحادي والعشرين، ونعيش القرن الحادي والعشرين قرن ثورات المرأة، هذا هو السبب في أن النساء والأطفال يتعرضون للإبادة الجماعية في مجتمعاتنا، ويمكن إيقاف هذه الإبادة الجماعية بحق المجتمع بثورات النساء التي تحدث في أكثر من مجال وفي كل لحظة من الحياة"

وأشارت بثينة "كنساء من جميع الشعوب في شمال و شرق سوريا، لقد تعلمنا في هذه السنوات العشر الماضية ما يعنيه هذا وما زلنا نتعلم، ونستقبل الثامن من آذار بداية بإحياء فلسفة شعار "المرأة حياة حرة نحو ثورة المرأة" والتي نهديها لأرواح شهداء ثورة إيران في شخص الشهيدة جينا أميني".

وأكدت بثينة بأن "شعلة الحرية التي أشعلتها العاملات في مصنع النسيج في نيويورك، والتي أوصلتها النساء المقاومات حتى ثورة روج آفا، فاليوم النساء في إيران و شرق كردستان، مازلن يواصلن هذه المسيرة دون إخماد هذه الإرادة والعزم ويكتبن تاريخ نضالهن بشعاع من النور، سيكون عام ۲۰۲۳ عاماً للنضال وللحرية التي لا مثيل لها من أجل حرية المرأة، والحرية الجسدية للقائد آبو وسننهي الحرب، إبادة النساء المفروضة على جغرافيتنا".

وفي الختام قالت النائبة في مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بثينة الحسين "سنعزز نضالنا في جميع مجالات الحياة، ونبارك ۸ آذار لجميع نساء العالم، ونستذكر بكرامة وشرف كل النساء اللواتي قدمن لنا قوة النضال هذه، ونحيي جميع اللواتي يناضلن من أجل حياة حرة ومتساوية وعادلة وسلمية".

وفي ختام الندوة فتح باب النقاش بين الحضور والديوان ليؤكدن على زيادة وتيرة نضالهن حتى تحقيق الحرية لكافة النساء في كافة أنحاء العالم.

(ش س/سـ)

ANHA