" السلام يجمعنا معاً" ...احتفالية في حديقة القراءة بقامشلو

الاحتفالية نظمت بالتنسيق بين المجلس الاجتماعي الأرمني وشبكة قائدات السلام وجمعية شاويشكا، في حديقة القراء بمدينة قامشلو.

حضر الاحتفالية العشرات من الفنانين و أعضاء من ملتقى الأديان و منظمات المجتمع المدني.

و بدأت بكلمة من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس الاجتماعي الأرمني كوهار خجادوريان قالت فيها: "يشرفنا أن نجتمع اليوم معاً وفي أيدينا أغصان زيتون عفرين وحمامات شمال وشرق سوريا لنعلن للعالم أجمع أن دعاة السلام الحقيقيين هم من أبناء هذه المنطقة التي توحدت بكافة قومياتها وأديانها ضد دعاة الحرب الذين لم يقبلوا الأمة الديمقراطية الإنسانية الداعية للسلام والعيش المشترك".

وبدورها تحدثت عضوة شبكة قائدات السلام سهيلة صوفي، عن مضمون يوم السلام العالمي ودلالاته وأهمية إحيائه.

تلا ذلك إلقاء عدة قصائد شعرية من قبل عدد من الشعراء، إضافة لفقرات غنائية باللغتين الكردية والأرمنية.

(سـ)

ANHA