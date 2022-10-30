" عفرين تنادينا... صرخة سوريا" معرض جسد واقع المهجرين ومقاومتهم

افتتح يوم أمس السبت كومين الرسم في مقاطعة الشهباء بالتنسيق مع مجلس سوريا الديمقراطية معرضاً للفن التشكيلي تحت عنوان "عفرين تنادينا...صرخة سوريا" في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وحضر اليوم الثاني من أعمال المعرض ممثلون عن الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والعديد من الشخصيات والأهالي.

أبرز ما لفت انتباه الحضور في هذا المعرض هي اللوحات التي عرضت والتي جسدت أبرز الحوادث التي مرت بها عفرين المحتلة وأهلها المهجرون، منها مجزرة تل رفعت بحق الأطفال، النزوح القسري عبر جبل الأحلام، مجزرة حي المحمودية. والعديد من الوقائع المأساوية التي بقيت في ذاكرة أهالي عفرين.

بالإضافة إلى لوحات تزخر بالأمل والمقاومة والتي تعبر عن إصرار أهالي عفرين المهجرين، كلوحة العودة من على جبل الأحلام، ولوحة أخرى تصور مواجهة أطفال عفرين لطائرات الاحتلال التركي بالحجارة.

كما تضمن المعرض أيضاً لوحات تعبر عن جوهر المرأة والتعنيف الذي تتعرض له.

في نهاية المعرض كرم مجلس سوريا الديمقراطية الرسامين المشاركين في المعرض عبر تقديم درع للجنة التحضيرية وكومين الرسم.

(م ع/ك)

ANHA