211 قذيفة أطلقها الاحتلال على ريف منبج والمجلس العسكري: الصمت الدولي سبب ذلك

زادت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها من حدة هجماتها على الريفين الشمالي والغربي لمدينة منبج خلال الأسبوع المنصرم، واستخدمت الصواريخ والراجمات والمدافع وقذائف الهاون في قصفها، على قرى آهلة بالمدنيين.

القصف نفذ من قاعدة الاحتلال الواقعة في قرية الياشلي وقواعدها في الريف الشرقي لمنطقة الباب وقصفت قرى (الكاو كلي، البوغاز، قرت ويران، اليالني، كرهوك، الماصي، أم عدسة، أم جلود، الداليفار، الجاموسية، الدندلية، التوخار، اليالني، عريمة، الهوشرية، مزرعة الفوارس، جبل الصيادة، مزرعة الدلوان، مزرعة ياسين العرب) .

وتسبب القصف الهمجي والعشوائي بأضرار مادية في ممتلكات ومنازل المدنيين وإلحاق أضرار في الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون، بالإضافة إلى إصابة امرأة في قرية الماصي بجروح بليغة، ما أدى إلى إعاقة دائمة في قدمها.

211 قذيفة أطلقت على قرى آهلة بالمدنيين

وقال الناطق باسم مجلس منبج العسكري شرفان دوريش، بأن عدد القذائف والصواريخ التي تم قصفها على القرى خلال الأسبوع المنصرم وصلت إلى أكثر من 211 قذيفة وصاروخ .

منذ تحرير منبج من داعش والمنطقة تتعرض للهجمات التركية

شرفان درويش أشار إلى أن القصف ليس بجديد، وتابع" منذ تحرير منبج من إرهاب داعش تتعرض القرى للقصف والهجمات من قبل الاحتلال التركي، وتستهدف نقاط لمقاتلينا أيضاً".

درويش أكد أن المدنيين يتعرضون للمخاطر بسبب القصف الذي يطال منازلهم، ويضطرون إلى النزوح من قراهم نتيجة اشتداد القصف.

الصمت الدولي يجعل تركيا تتمادى في جرائمها

وانتقاداً للصمت الدولي تجاه جرائم تركيا، أضاف درويش بأن الصمت الدولي يجعل تركيا "تصعّد من هجماتها وتتجاوز كافة الأعراف والقيم بحربها على شعبنا وقواتنا".

'الدفاع عن أرضنا وشعبنا حق مشروع'

الناطق الرسمي باسم مجلس منبج العسكري أكد أن الدفاع عن أرضهم وشعبهم ضد هجمات الاحتلال والرد عليها حق مشروع لها وقال " هذا حق مصان في كافة الأعراف والأديان والقوانين الدولية".

(سـ)

ANAH