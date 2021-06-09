21 جريمة قتل في المقاطعة المحتلة منذ بداية 2021 بينهم أطفال ونساء

ويغطي التقرير الذي أعدته الشبكة الجرائم المرتكبة منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية شهر أيار الفائت، ويوثق التقرير أسماء ضحايا الجرائم التركية بالأسماء والصور.

وقالت الشبكة في بداية تقريرها "ثلاثة أعوام وأكثر مضت على احتلال مدينة عفرين من قبل تركيا والفصائل المسلحة/ المرتزقة التابعين لها، بعد استخدام شتى أنواع الأسلحة العسكرية واستقدام مرتزقة متطرفين ومتشددين من بقايا تنظيمي داعش الإرهابي وجبهة النصرة".

وأضاف التقرير "منذ اليوم الأول من احتلال مدينة عفرين بتاريخ 18-3-2018 والهدف الأول للاحتلال ومرتزقته هو استهداف المدنيين والتخلص من كل كردي بقي ضمن المدينة".

ولفت التقرير إلى إمعان تركيا في الجرائم بغية إجبار الكرد المتبقين في المقاطعة المحتلة على تركها "تختلف الأساليب في استهدافهم بين القتل والخطف والتعذيب والترهيب، والتضييق عليهم لدفعهم إلى مغادرة المدينة وإفساح المجال لأسر المرتزقة بالاستيلاء على ممتلكاتهم".

وأضاف التقرير "تعرض المدنيين الذين أصروا على البقاء تشبثًا بأرض أجدادهم وقرروا الوقوف في وجه الغرباء لأبشع أنواع الضغوط النفسية...أدى الحال بالبعض منهم إلى الموت قهرًا لعدم تحمّل الغرباء بينهم".

وأكدت الشبكة أن الأرقام الموثقة لا تعكس حجم الجرائم التركية بسبب التشديد الأمني في مقاطعة عفرين المحتلة ومنع وسائل الإعلام من كشف الحقيقة.

(م)

ANHA