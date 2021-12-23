2021... عام نيل الاعتراف السياسي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

مع بداية عام 2021 خاضت القوى السياسية في شمال وشرق سوريا المتمثلة بمجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية حراكاً ونضالاً فذاً من الناحية السياسية والدبلوماسية في الداخل والخارج، وسعيا من أجل نيل اعتراف رسمي بالإدارة الذاتية، وتوسيع دائرة العلاقات الدبلوماسية والسياسية في الشرق الأوسط والعالم وفي أوربا.

وخلال عام 2021 أجرت القوى السياسية لشمال وشرق سوريا عشرات اللقاءات في الداخل والخارج، بالإضافة لافتتاح مكاتب وممثليات في الخارج، وفي هذا الملف سنسلط الضوء على أبرز النشاطات السياسية والدبلوماسية في الداخل والخارج:

انفتاح على الخارج

أجرت الإدارة الذاتية ومجلس سوريا العديد من الزيارات إلى دول أوروبية وأميركا وروسيا، ولذلك لدفع العملية السياسية وتحقيق التقدم في مسار تسوية الأزمة السورية وفق المقررات الدولية. ومحاربة الإرهاب ودعم مناطق الإدارة الذاتية، وسبل ترسيخ الامن والاستقرار بشكل دائم، بالإضافة إلى جرائم الدولة التركية في المناطق المحتلة.

كما تطرقت اللقاءات مع الجانب الروسي على أهمية الحوار بين المجلس وحكومة دمشق، بهدف الوصول إلى اتفاقات تستجيب للتطلعات المشروعة لجميع المواطنين السوريين، وتراعي خصائص المناطق والتعددية الإثنية والثقافية للمجتمع السوري.

أما لقاءاتها مع أميركا فتمحورت حول تطورات المنطقة، وسبل حل الأزمة السورية وضرورة تقديم الدعم للإدارة الذاتية بغرض ترسيخ الاستقرار في المنطقة. ومع الجانب الفرنسي تمت مناقشة الوضع الإداري في شمال وشرق سوريا وأهمية التجربة الديمقراطية ومآلاتها المستقبلية ضمن سوريا ديمقراطية موحدة.

ومن أهم هذه الزيارات:

1 تموز- وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يلتقي بوزيرة الخارجية السويدية اَنا ليندا في مقر الوزارة بالعاصمة السويدية ستوكولهم.

لقاء مع ماكرون

19 تموز- التقى وفداً رفيع المستوى من الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه. الوفد ضم رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، والرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيريفان خالد، والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية في دير الزور غسان اليوسف.

15 أيلول- وفد من مجلس سوريا الديمقراطية يلتقي بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، في موسكو.

22 أيلول- وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يلتقي بموجب دعوة رسمية مع وزارة الخارجية الدانماركية، ومستشار الحكومة الدانماركية ومسؤول العلاقات الخارجية، ومسؤول الملف السوري في وزارة الخارجية وسفيرة الوزارة الإنسانية في الوزارة.

25 أيلول - وفد من مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يلتقي بممثلين عن وزارة الخارجية الروسية برئاسة السيد ميخائيل بوغدانوف، في العاصمة الروسية.

25 أيول- وفد مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية يلتقي مع الإدارة الأميركية وأعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي.

19 تشرين الأول- ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في السويد تلتقي مع مسؤول العلاقات الدبلوماسية للحزب الاشتراكي الحاكم في السويد وعضو العلاقات العامة في البرلمان السويدي اندرش اوستبيري.

20 تشرين الثاني- بدعوة من الخارجية السويدية، الإدارة الذاتية تلتقي مع مسؤول الملف السوري القنصل بير اورينوس. ومع رئيسة منظمة اولف بالمي الدولية آنا سودرتروم، ومسؤولة ملف الشرق الأوسط، ورئيسة منظمة دعم الكرد السويدية والعضوة السابقة في بلدية ستوكهلم.

الاعتراف سياسياً بالإدارة الذاتية

وفي خطوة هو هي الأولى من نوعها، صوت البرلمان الكتالوني، في 20 تشرين الأول، بالغالبية على مشروع قرار الاعتراف سياسياً بالإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا.

11 كانون الأول- وفد من مجلس سوريا الديمقراطية يلتقي مع وزيرة الخارجية السويدية آنا ليندي، في العاصمة ستوكهولم.

12 كانون الأول- وفد من مجلس سوريا الديمقراطية يلتقي بوزير الخارجية الفنلندية، بيكا هافيستو، في مبنى الخارجية بالعاصمة هلسنكي.

تنظيماً

وضمن الخطوات التنظيمية، واستكمالاً لمشروع افتتاح المكاتب والممثليات في الخارج، وفي خطوة لتطوير العلاقات بين الإدارة الذاتية وبين سويسرا حكومة وشعباً، افتتحت الإدارة الذاتية، في 9 أب، ممثلية لها في مدينة جنيف ضمن مراسم رسمية.

5 تموز - افتتح، في العاصمة النمساوية فيينا، ممثلية لمجلس سوريا الديمقراطية بمشاركة ممثلين عن أحزاب وقوى سياسية سورية.

على الصعيد الداخلي:

وعلى الصعيد الداخلي، زارت العديد من الوفود الغربية والعربية شمال وشرق سوريا، وخلال الزيارات تم الحديث عن الهجمات الاحتلال التركي، والجرائم التي ترتكب بحق أبناء شمال وشرق سوريا، وحبس دولة الاحتلال التركي لمياه نهري الفرات ودجلة، وأهمية دعم الإدارة الذاتية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية، واهمية نموذج الإدارة الذاتية في إدارة المدن والمناطق في شمال وشرق سوريا.

كما نٌقش خلال تلك الزيارات الحوار مع الحكومة السورية والعملية السياسية، والتأكيد استمرار الدعم العسكري والسياسي للمنطقة، والعمل بشتى الوسائل على دعم الجهود الرامية إلى تطوير الحل السياسي للصراع في سوريا. وتداعيات إغلاق معبر تل كوجر، والقرار الأممي 2254. وأوضاع المهجّرين والنازحين والتهديدات التي أطلقها الاحتلال التركي ضد مناطق شمال وشرق سوريا.

وسلمت الإدارة الذاتية خلال تلك الزيارات، التي تمت منذ بداية عام 2021 وحتى 6 كانون الأول، ما مجموعه 256 طفل، 64 امرأة من أسر داعش لدولهم بموجب وثائق رسمين، بالإضافة لتسليم 10 أطفال إيزيدين إلى امهاتهم.

ومن أبرز هذه الزيارات:

11 كانون الثاني- وفد فرنسي برئاسة السفير الفرنسي السابق في دمشق إيريك شوفالييه يزور مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

10 أذار- نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا السيد ديفيد براونستين يلتقي بدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية بمدينة في قامشلو.

18 نيسان- وصل إلى مدينة قامشلو وفد روسي رسمي برئاسة، آنا كوزنتسوفا، رئيسة مفوضية حقوق الطفل لدى رئيس روسيا.

4 أيار- وصل وفد دانماركي برئاسة السيد كريستوفر فيفيك، ومسؤول ملف سوريا في وزارة الخارجية الدانماركية، ويليام بو بيدرسن كبير المستشارين والمعني بالمساعدات الإغاثية والإنسانية في الوزارة إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية.

16 أيار- وفد من الوزارة الخارجية الأمريكية برئاسة نائب وزير الخارجية جوي هود، برفقة المبعوثة الخاصة لسوريا إيمي كترونا ومديرة مجلس الأمن القومي للعراق وسوريا في البيت الأبيض زهرة بيل، زار مناطق شمال وشرق سوريا وعقد اجتماعين منفصلين مع كل من قوات سوريا الديمقراطية، ومجلس سوريا الديمقراطية من جهة، ومع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والمجلس المدني في الرقة من جهة أخرى.

25 أيار- وصل رئيس مؤسسة وقفة دانييل ميتراند الفرنسية، ومسؤولة متابعة شؤون الشرق الأوسط في مجلس بلدية باريس، ورئيس منظمة (URD)، إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية في قامشلو.

5 حزيران- زار وفد هولندي رسمي برئاسة المبعوث الهولندي الخاص للملف السوري إيميل دي بوند وديرك جان نيووينهويس ومدير وزارة الخارجية للشؤون القنصلية مقر دائرة العلاقات الخارجية في قامشلو.

22 حزيران- وفد من إقليم كتالونيا يزر المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

3 تموز- زارت مفوضة حقوق الطفل لرئيس روسيا الاتحادية، لاريسا نيكولايفنا مقر دائرة العلاقات الخارجية في مدينة قامشلو.

14 تموز- وفد فنلندي برئاسة السفير يوسي تانر مبعوث فنلندا لدى الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سوريا وصل إلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

15 تموز- وفد بلجيكي برئاسة السفير إيريك دي موينك، مسؤول الملف السوري، وممثل وزارة الخارجية البلجيكية يزر مقر دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

31 تموز- زار السفير الألباني في لبنان وسوريا والأردن ومدير مكتب مكافحة الإرهاب والتطرف في جهاز الأمن الألباني دائرة العلاقات الخارجية في مدينة قامشلو.

11 أب- زار وفد فلسطيني دائرة العلاقات الخارجية الإدارة الذاتية.

5 أيلول- زار وفد من وزارة الخارجية السويدية، برئاسة السفير فريديريك فلوران دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

9 أيلول- استقبلت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية وفداً من مملكة السويد برئاسة السفير فرديريك فلورن من دائرة الشؤون القنصلية والقانون المدني في السويد.

23 أيلول- السفير باري غيلدر المفوض فوق العادة في سوريا ولبنان لدولة جنوب أفريقيا أجرى زيارة رسمية لمناطق شمال شرق وشرق سوريا.

28 أيلول- وفد فرنسي يزور دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية.

1 تشرين الأول- أجرى المحامي في نقابة المحامين في باريس وممثل اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان (CNCDH) سيمون فورمان، والمحامي في نقابة المحامين في روان وممثل المجلس الوطني للنقابات، (CNB)، ريتشارد سيدلو، والمحامي في نقابة المحامين في باريس، والأمين العام للمنظمة غير الحكومية، محامون بلا حدود فرنسا (ASF FRANCE)، ماثيود باجارد، وعضو البرلمان الفرنسي هبرت جوليان لافيريري، زيارة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

6 تشرين الأول- استقبلت دائرة العلاقات الخارجية وفدان، ألماني ودنماركي.

9 تشرين الأول- استقبلت دائرة العلاقات الخارجية عضو البرلمان الاتحادي البلجيكي ورئيس مجموعة أصدقاء البرلمان العراقي، جورج دالماغني.

18 تشرين الأول- وصل، وفد بريطاني برئاسة المبعوث البريطاني الخاص لسوريا جوناثان هارجريفز(Jonathan Hargreves) إلى مناطق شمال وشرق سوريا.

21 تشرين الأول- وفد من مملكة السويد زار مناطق شمال وشرق سوريا

١ تشرين الثاني- وفد فرنسي برئاسة عضو البرلمان الفرنسي هبرت جوليان وعدد من المحامين من نقابة المحامين في باريس أجرى زيارة إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية.

20 وفد- طبي ألماني يضم أطباء ومتخصصين في العمليات والطوارئ والعلاج الفيزيائي، زار مناطق شمال وشرق سوريا.

15 تشرين الثاني- زار القائم بأعمال السفارة الصومالية في دمشق مناطق شمال وشرق سوريا.

22 تشرين الثاني- وفد نرويجي زار مناطق شمال وشرق سوريا.

29 تشرين الثاني- واستقبلت دائرة العلاقات الخارجية السفير باري غيلدر المفوض فوق العادة في سوريا ولبنان لدولة جنوب أفريقيا.

6 كانون الأول- استقبلت دائرة العلاقات الخارجية وفداَ من الخارجية السويسرية.

النشاطات والفعاليات

ولم يخلو عام 2021 من النشاطات والفعاليات والمنتديات، التي سلطت الضوء على عدّة قضايا مهم كحبس دولة الاحتلال التركي لنهري الفرات ودجلة، ومعضلة مرتزقة داعش، وتطوير الإدارة الذاتية.

ومع بداية عام 2021، نظم مجلس سوريا الديمقراطية سلسلة من الندوات الحوارية حول احتلال عفرين "الأجندات، استراتيجيات المقاومة" تحت شعار "عفرين المقاومة...صامدة، عفرين باقية والمحتلون راحلون" في حلب بتاريخ 25 كانون الثاني، وفي الشهباء بتاريخ 27.

وفي 20 شباط، نظم مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية ملتقى "الخلافات الكردية - الكردية وقائع وحلول"، في صالة عفرين بمدينة قامشلو، وسط مشاركة كبيرة من مسؤولي الأحزاب السياسية الكردية، وشخصيات كردية مجتمعية ومثقفين وحقوقيين.

ونظم مجلس سوريا الديمقراطية في الفترة الممتدة من 19 أب وإلى 7 كانون الأول ست ندوات حوارية تحت عنوان (المثقف وآفاق الحل السياسي) في قامشلو في 19 أب، وفي ديرك في 21 أب، وفي الحسكة في 2 تشرين الأول، وفي الرقة في 16 تشرين الثاني، وفي منبج في 4 كانون الأول وكوباني في 7 كانون الأول. وتمحورت تلك الندوات حول دور المثقفين في حل الأزمات السياسية ودورهم في العملية السياسية في سوريا، ومهام المثقف في بذل الجهد لتحجيم الأفكار التي تقلب الفكر الإنساني.

وفي 27 أيلول، انطلق فعاليات المنتدى الدولي للمياه في شمال وشرق سوريا، حول واقع المياه الحالي في المنطقة، وما تشهده من ظروف شحّ مصادر المياه وخضوعها لإرادة الدول السياسية المتحكمة بمنابعها، واستمر ليومين متتاليين في مدينة الحسكة.

والهدف الرئيس من المنتدى كان "تسليط الضوء على المواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية بشأن المياه، وتوجيه الأنظار إلى السياسة الإقليمية وحرب احتكار الموارد المائية واستغلالها في الخلافات السياسية والاقتصادية، وعرض ومناقشة المخاطر والتحديات المرتبطة بمسألة الأمن المائي وتحقيق الأمن والتنمية المستدامة للمياه".

وفي 27 أيار، نظمت منظمة مبادرة دفاع الحقوقية برعاية المنظمة الحقوقية الألمانية (medico international) ومنظمة كفاح من أجل الإنسانية (fight for humanity) الاجتماع التأسيسي لمنبر ضحايا داعش في شمال وشرق سوريا في صالة عفرين بمدينة قامشلو. ويهدف المنبر إلى تمثيل صوت ضحايا مرتزقة داعش ومحاسبة المرتزقة على الجرائم البشعة التي ارتكبوها بحق الكثير من الضحايا والمفقودين، بالإضافة إلى تمكين الضحايا (الناجين من مرتزقة داعش) للقيام بدور قيادي في صياغة عدالة انتقالية مجدية حول حقوقهم في سبل الانتصاف الفعالة والحقيقية والجبر العادل.

18 تموز- أطلق ناشطون على المواقع الافتراضية، حملة "لهاشتاغ" تدعو إلى اعتراف دولي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. شارك فيه الآلاف من الساسة والمثقفين والشخصيات العالمية في الحملة التي احتلت المراتب الأولى على مواقع التواصل الافتراضية.

22 آب- أطلق مجموعة من السياسيين والمثقفين والصحفيين والناشطين والأكاديميين الذين ينحدرون من منطقة عفرين مبادرة باسم (المبادرة الوطنية من أجل عفرين)، في مدينة بون الألمانية، بهدف وقف حرب الإبادة التي تُرتكب بحق الشعب الكردي في عفرين.

15 تموز- شكلت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لجنة مؤلفة من 30 عضواً من النخب السياسية والاجتماعية والثقافية والحقوقية والعشائرية من أجل إعادة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا. وعقدت اللجنة اجتماعه العام في الفترة الممتدة بين 11- 13 كانون الأول من أجل مناقشة مسودة العقد، وأنهت اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، أعمال اجتماعها بعد الانتهاء من مناقشة وتعديل 30% من المسودة.

13 كانون الأول- وبدعوة من اللجنة التحضيرية لمؤتمر "القوى والشخصيات الديمقراطية" وبالتعاون مع مؤسسة "أولف بالما الدولية"، عقد في العاصمة السويدية ستوكهولم، لقاء تشاوري، جمع ممثلين عن أحزاب وشخصيات سياسية سورية؛ لبحث آليات تأطير المعارضة الديمقراطية وبناء توافقات وطنية لإيجاد حل سياسي في سوريا.