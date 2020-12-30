2020 عام حافل بالإنجازات الخدمية في دير الزور...فما هي أهم ما أُنجز؟

سعت هيئة الخدمات والبلديات في منطقة دير الزور إلى النهوض بالواقع الخدمي، وإعادة تأهيل البنية التحتية التي دُمّرت على يد المرتزقة.

لذا أطلقت خلال عام 2020 برنامج عملٍ، تضمن مشاريع ساعدت في تقديم الخدمات للمواطنين.

هذا ويقوم المكتب الفني بدراسة جميع المشاريع الخدمية التابعة للجنة البلديات في دير الزور والمديريات التابعة لها، من خلال رفد المكتب الفني بخبرات فنية وتوسِعته ليشمل عدة مكاتب وأقسام.

ويتم من خلال المكتب الفني وضع خطط سنوية للمشاريع المقترحة من البلديات والمديريات الأخرى، وإعداد دراسات هندسية لتلك المشاريع، وتم تنفيذ ثلاثة خطط ربعية.

'تجهيز مجابل الزفت أولى مشاريع الربع الأول'

في الربع الأول من عام 2020 كانت الأولوية لتجهيز مجابل الزفت، حيث تم تأهيل مجبل رودكو ومجبل الخدمات الفنية وفرازة البحص الفراتي، إلى جانب تأهيل خطوط للصرف الصحي ومشاريع لصيانة خطوط المياه.

ليشهد بعد ذلك الربع الثاني من العام، تنفيذ أكثر من 20 مشروع خدمي، وصلت تكلفتها إلى مليار و500 مليون ليرة سورية.

'المشاريع أضافت بصمة جميلة وغيرت الواقع الخدمي'

وقال الرئيس المشترك لهيئة الخدمات والبلديات في دير الزور ممتاز الهفل "المشاريع خدمية، وأُعطيت الأولوية لمدينة البصيرة في الريف الشرقي التي تعد من أهم وأقدم المدن في دير الزور، حيث تم تأهيل شبكات الصرف الصحي والمنصفات والحدائق وإنشاء سوق شعبي وبرج ساعة لشارع السوق".

وتابع "المشاريع أضافت بصمة جميلة، وغيّرت الواقع الخدمي إلى الأفضل، في سعي إلى جعلها مدينة نموذجية في دير الزور".

أما في الربع الثالث، فقد رُصدت ميزانية قُدّرت بمليون و500 ألف دولار، وخُصصت لمشاريع البلديات ووحدات المياه والطرق، وذلك بعد إعداد كامل الدراسات والمخططات الهندسية اللازمة.

وتم الإعلان عن أكثر من خمسين مناقصة لمشاريع خدمية حسّنت من واقع الخدمات في المنطقة، شملت تأهيل الطرق بالبقايا، وتأهيل عبّارات وجسور مائية، وإنشاء عدة دوارات ذات تصميم معماري متميز في مختلف مناطق ديرالزور.

وبجهود مهندسي المكتب الفني تم إنشاء مداخل لمدينتي هجين والبصيرة، ومنصفات وأرصفة للشوارع الرئيسة في عدة مناطق، وتأهيل وإنشاء عدة أفران احتياطية تلبي حاجة السكان من الخبز.

'مديرية النقل'

يبلغ عدد العاملين في مديرية النقل التابعة للجنة البلديات والخدمات العامة بدير 37 موظفًا، بالإضافة إلى 14 موظفًا في المكاتب الفرعية والكراجات ونقاط العبور، وتعمل على متابعة جميع الأعمال التي تخص المديرية كما يتابع قسم النقل عمل الكراجات في دير الزور، بالإضافة إلى دائرة الشحن المتضمنة مكتب الدور والشحن ونقاط العبور، ويتبع لإدارة النقل مكاتب نقل ضمن البلديات في كافة مناطق دير الزور.

وبلغ عدد السيارات المسجّلة لدى مكتب النقل 1180 سيارة، موزعة على كراجات ديرالزور كافة.

وتعمل مديرية النقل بالتنسيق مع جميع الدوائر المعنية ضمن دير الزور وباقي مناطق شمال وشرق سوريا، مثل مديريات النقل – هيئة المحروقات – إدارة المرور العام – هيئة الداخلية – المواصلات – اتحاد السائقين.

وهناك عدد من المشاريع التي أُنشئت من قبل مديرية النقل (إنشاء كراج الجزرة بكلفة مالية 11مليون ليرة سورية، وكراج البولمان في محيميدة، كما تم التعاقد مع ثلاث شركات نقل وتسجيل 38 باصًا سياحيًّا، والكراج المركزي في منطقة /7/ كم، ويستوعب 208 سيارات، وبلغت كلفة تجهيزه 31مليون و500 ألف ليرة سورية.

بالإضافة الى تأهيل كراج هجين الذي يستوعب 200 سيارة، وكراج البصيرة الذي يستوعب 275 سيارة وكراج الصور الذي يستوعب 200 سيارة.

'مكتب الدور والشحن المرتبط بالمطاحن'

يعمل على نقل القمح والنخالة إلى المطاحن الخاصة الموزعة في كامل مناطق ديرالزور، وفيه 21 موظفًا من ضمنهم رئيس قسم وكاتب ومالي ومراقب، وباقي الموظفين موزعون على نقاط العبور كالتالي: الجزرة – محيميدة – مفرق السكة – المكمان – الصور.

أما بالنسبة للمشاريع المستقبلية فقد أشار الهفل " تم إعداد كشف تقديري لإنشاء غرفة مكتب الدور والشحن وإعداد كشوف تقديرية لإنشاء غرف نقاط عبور على طريق الخرافي ورويشد وطريق صباح الخير.

وأيضًا من الخطط المقترحة للعام 2021، إنشاء مديرية نقل مستقلة عن مديرية الخدمات في دير الزور تضم كلًّا من النقل البري – النقل الداخلي – دائرة الشحن – ضابطة عامة للنقل، بالإضافة إلى رفد موظفيها بدورات تدريبية خاصة لجميع المستويات، وإنشاء محال واستراحات ضمن الكراجات لتأمين وارد مالي لخدمتها.

وتتحصل إيرادات النقل في هيئة الخدمات ضمن صندوق خاص في النقل، تم عزله عن المالية العامة بتاريخ 1 /6/2020، وهو من جباية نقاط العبور، وقد بلغ رصيده خلال الربع الرابع من عام 2020 ما يقارب 46 مليون و520 ألفًا و800 ليرة سورية، وبلغ مجموع الصرفيات ضمن العام 2020 نحو 7 مليون و316 ألف ليرة سورية.

كما ستعمل إدارة النقل في عام 2021 على إنهاء جميع النواقص ضمن الكراجات، ورفع مستوى العمل.

'المشاريع الطرقية'

قامت ورش الطرق بالعمل على تجهيز الطرق ضمن الخطة المدروسة لعام 2020، ومن أهمها "تحويلة كونيكو التي تربط الريف الغربي والشرقي، ويبلغ طولها 8800 مترًا، تم تأهيلها ومدها بمادة الإسفلت واختصرت مسافة 35 كم.

وتحويلة الحصان – محيميدة، تم تجهيزها كون الطريق الرئيس لا يتحمل السيارات الثقيلة وحافلات نقل الركاب.

وطريق جروان – أبو خشب الذي يربط بين منطقة الجزرات في الريف الغربي مع القرى والتجمعات السكانية في البادية الشمالية من الريف الغربي لديرالزور.

كما تم تجهيز طريق محطة مياه الكسرة وطريق محطة مياه الصعوة، التي تعرضت للحفر والتكسير بسبب مرور صهاريج المياه إلى المناهل الموجودة على نهر الفرات.

وضمن حملة "يد بيد نبني البلد" التي شاركت فيها لجنة البلديات في الرقة، تم تعبيد الطريق الواصل من قرية البحرة غرب مدينة هجين مرورًا بغرانيج وأبو حمام وصولًا إلى بلدة الطيانة على امتداد قدره 40 كم، كما يربط هذا الطريق المناطق المذكورة مع الطريق العام الواصل إلى مناطق الرقة.

وتم أيضًا تأهيل الطريق الواصل بين مدينة هجين وبلدة الباغوز في أقصى الريف الشرقي لدير الزور، على امتداد يقارب الـ 60 كم، ويخدم الطريق قرى أبو الحسن والشعفة والسوسة.

'الأعمال التي قامت بها المؤسسة العامة لمياه الشرب في ديرالزور'

أعادت المؤسسة العامة لمياه الشرب تأهيل أكثر من 35 محطة مياه، وإرواء القرى الواقعة على طول سرير نهر الفرات في ديرالزور وإيصال المياه الى الريف الشمالي باتجاه الحسكة.

محطة مياه جزرة البوحميد: تم إعادة تأهيلها من قبل مكتب الخدمات، وقامت الورش الفنية أيضًا بإزالة المخالفات الموجودة على الخطوط - إصلاح سكر بقطر 2.5 بحارة الدغش – وتركيب قساطل بقطر 1 إنج، وطول 50 مترًا مع طوق 4 إنج لصالح مدرسة أحمد العلي في حارة الدنادلة، بالإضافة إلى إصلاح الخط الذي يربط بين محطة مياه الكبر وقرية الشاطي (جزرة البوشمس).

محطة مياه الميلاج: تم صيانتها بعد استبدال جميع القطع التالفة وصيانة شبكات الأنابيب.

محطة مياه الكبر: تم إعادة تأهيلها من قبل مكتب الخدمات، وهي الآن تعمل بشكل جيد، حيث تم صيانة المضخات الرئيسة وتزويدها بالزيت، بالإضافة إلى صيانة أنابيب الضخ الرئيسة والفرعية، وتزويد المحطة بمادة كلور التعقيم.

كما تم صيانة الخطوط الرئيسة والفرعية في منطقة الهرموشية والكسرة، وإزالة المخالفات الموجودة على الخطوط، واستبدال قطع الوصل الخاصة لإنعاش الريف.

محطة مياه الصعوة: وتتألف من خزان إسمنتي ضخم مزود بـ 3 فلاتر تصفية ومحركين لضخ المياه، بالتزامن مع إنشاء شبكة خطوط للمياه يبلغ طولها 2 كم وبقطر 10 إنج.

كما تم إعادة تأهيل محطة مياه شقرا، سفيرة فوقاني، سفيرة تحتاني، محيميدة، مياه حوايج البومصعة، حوايج ذياب، مياه الزغير، حمار العلي، مياه جديد عكيدات، جديد بكارة، مياه الدحلة، مياه الصبحة، مياه البصيرة، الزر، مياه الشحيل الغربي، مياه الشحيل الشرقي، مياه حوايج ذيبان، الحجنة، ومحطة مياه الطيانة، درنج، سويدان إضافة إلى محطة مياه الجرذي.

'إنشاء محطات مياه جديدة'

هذا وعملت المؤسسة العامة للمياه على إنشاء محطات مياه جديدة في قرية البطين في الريف الشرقي، إضافة إلى محطة مياه في الجرذي الشرقي وقرية أبو حردوب التي تغذّي أيضًا القسم الغربي من بلدة أبو حمام.

'مشاريع مستقبلية للعام 2021'

وعن المشاريع المستقبلية أوضح الهفل "تم إعداد خطة لتنفيذ عدة مشاريع للعام 2021، كمشاريع مقترحة مقدمة من البلديات، وتنظيمها في جداول مفصّلة، تبين أسماء المشاريع وقيم الكشوف التقديرية لها، وإعداد خطة مستقبلية للمنطقة بشكل عام.

ANHA