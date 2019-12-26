2019 .. قسد تقضي على داعش جغرافياً واحتدام الصراعات في الشرق الأوسط

وبقي الحدث الأبرز لعام 2019، هو إعلان قوات سوريا الديمقراطية القضاء على مرتزقة داعش جغرافياً وتعاونها استخباراتياً مع أمريكا في عملية مقتل البغدادي في منطقة خاضعة للسيطرة التركية بسوريا, إلى جانب التظاهرات الشعبية في عدد من دول الشرق الأوسط.

سياسة أمريكية متخبطة وشرارة الاحتجاجات تندلع

وشهد بداية العام 2019 تخبط في السياسية الأميركية بشأن سوريا حيث قال الرئيس الأميركي في 1 كانون الثاني, إن الانسحاب من سوريا سيكون بطيئاً وذلك بعد ضغط من أعضاء في الكونغرس.

كما أعلنت كتلة نداء السودان وهي أكبر كتلة معارضة انضمامها إلى التظاهرات وطالبت برحيل الرئيس عمر حسن البشير.

وفي 5 كانون الثاني, بدأت شرارة الاحتجاجات الإيرانية.

وفي 7 كانون الثاني, حدثت محاولة انقلاب في الغابون.

وفي 17 كانون الثاني, اندلعت في تونس احتجاجات في ظل أوضاع سياسية متوترة.

أزمات تركية متعاقبة وواشنطن تصعد ضد إيران وفنزويلا

وفي 19 كانون الثاني, أعلنت وزارة الدفاع التركية فصل 15 ألفا و213 عنصراً من فروع الجيش التركي.

وفي 24 كانون الثاني, أعلن الرئيس دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بالمعارض خوان غوايدو رئيساً انتقاليا لفنزويلا.

وفي 25 كانون الثاني, قررت محكمة الجنايات العليا التاسعة للدولة التركية إطلاق سراح الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي والبرلمانية في حزب الشعوب الديمقراطية ليلى كوفن التي دخل إضرابها عن الطعام في السجون التركية يومها الـ 79 المطالبة برفع العزلة عن قائد الشعب الكردي عبدالله أوجلان.

وفي 6 شباط, حذر البنتاغون تركيا من نتائج تنفيذ صفقة شراء نظام "أس-400" الدفاعي الصاروخي من موسكو، معتبراً أن أموراً سلبية قد تترتب على هذه الخطوة.

وفي 3 آذار, قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل وروسيا ستتعاونان في تأمين خروج القوات الأجنبية من سوريا.

وفي 4 آذار, قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسمياً تعليق مشاركة بلاده في معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة.

وفي 15 آذار, أثار الاعتداء الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا خلال صلاة الجمعة حالة من الصدمة والاشمئزاز والاستياء حول العالم.

وفي 19 آذار أعلن رئيس كازاخستان، نور سلطان نزارباييف، استقالته من منصبه بعد 28 عاماً في الحكم.

وفي 22 آذار, فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات جديدة على إيران.

وفي اليوم ذاته هوت الليرة التركية بما يزيد عن 5 في المئة أمام الدولار الأميركي.

قسد تعلن القضاء على داعش وحزب أردوغان يخسر في الانتخابات

وفي 23 آذار أعلنت قوات سوريا الديمقراطية وبشكل رسمي القضاء التام على داعش جغرافياً بعد أن تمكنت من تحرير الباغوز آخر معاقل داعش.

وفي 25 آذار, وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً ينص على سيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وفي 1 نيسان, أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعلق تسليم تركيا كل شحنات المعدات المتعلقة بمقاتلات أف-35 الأميركية، لثني أنقرة عن الحصول على المنظومة الروسية المضادة للصواريخ أس-400.

وفي 2 نيسان قال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أنه سيقدم اعتراضات رسمياً في مدينتي اسطنبول وأنقرة، وذلك بعد فوز المعارضة.

وأيضاً اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران بتطوير تقنيات صاروخية بعد نشاطات أخيرة لطهران في هذا المجال واعتبرت الدول الثلاث أنها تتعارض مع قرار للأمم المتحدة بهذا الشأن، وطالبت بتقرير كامل للأمم المتحدة.

بوتفليقة والبشير خارج السباق السياسي

وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته من منصبه في 2 نيسان.

وفي 4 نيسان أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إطلاق "عملية تحرير طرابلس".

وفي 8 نيسان, أدرجت الولايات المتحدة قوات الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وفي 11 نيسان, أطاح الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد بقبضة حديدية على مدى 30 عاماً.

الإرهاب يضرب مجدداً وواشنطن تصعد ضد الصين وإيران وتركيا

وفي 21 نيسان, استهدفت تفجيرات دامية فنادق وكنائس سريلانكية في أحد الفصح وأوقعت أكثر من 200 قتيل و450 جريحاً.

وفي 22 نيسان, قرر الرئيس دونالد ترامب إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني.

وفي 5 أيار, أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها العميق حيال إعلان تركيا نيتها بدء عمليات التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط في منطقة تعترض قبرص عليها.

وفي 6 أيار, التقى القائد الكردي عبد الله أوجلان مع محاميه لأول مرة منذ 8 أعوام.

وفي 9 أيار, انتزعت قوات النظام السوري السيطرة على بلدة قلعة المضيق في سهل الغاب بريف حماه شمال غربي البلاد.

وفي 12 أيار, اندلعت مواجهات بين عدد من رجال الأمن ومعتصمين في ساحة رياض الصلح في العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجاً على مشروع الموازنة الجديدة.

وفي 13 أيار, حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين من "الرد" على الرسوم الجمركية الأميركية.

وفي 14 أيار, أكدت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة غربي اليمن أن الحوثيين سلموا ثلاثة موانئ في المحافظة إلى "خفر السواحل".

وأيضاً أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إثر محادثات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي الروسي أن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على سبل للمضي قدماً نحو حل سياسي في سوريا.

تعمق الأزمة بين واشنطن وأنقرة, وتوتر في مياه الخليج

وفي 20 أيار, أعلنت إيران رفع إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب أربعة أضعاف.

وفي 10 حزيران, أوقفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات F-35، في قاعدة لوك الجوية بأريزونا.

وفي 12 حزيران, قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده اشترت بالفعل منظومة أس-400 الدفاعية من روسيا، معبراً عن أمله في تسلمها خلال شهر تموز.

وفي اليوم ذاته قال التحالف بقيادة السعودية في اليمن إن "عملاً إرهابياً" استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية مما أسفر عن إصابة 26 مدنياً بجروح.

وفي 13 حزيران, تصاعد التوتر في مياه الخليج مع إيران حيث أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن المدمرة "يو أس أس ميسون" في طريقها إلى موقع الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

وفي 25 حزيران, أكد مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر خلال ورشة عمل في المنامة حول الجانب الاقتصادي لخطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط المعروفة باسم صفقة القرن، أن الاقتصاد "شرط مسبق ضروري" لتحقيق السلام.

وأيضاً في اليوم ذاته, شهدت مدينة القدس أعمال القمة الثلاثية الأمريكية الروسية الإسرائيلية التي تناولت وناقشت العديد من ملفات المنطقة الساخنة وخاصة الملف الإيراني والوضع في سوريا.

وفي 30 حزيران, بدأ كل من عبد الله غول وعلي باباجان وعدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية البارزين تأسيس حزب منفصل جديد".

أيضاً وصفت وكالة أنباء كوريا الشمالية اللقاء بين زعيمها كيم جونغ اون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين بأنه كان "تاريخيا" و"رائعا".

وفي 12 تموز, أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها بدأت بتسلم صواريخ إس-400 الروسية.

وفي 15 تموز, قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد تركيا على خلفية عمليات التنقيب غير القانونية التي تقوم بها داخل المياه الإقليمية في قبرص.

وفي 17 تموز, أعلن البيت الأبيض, أن الولايات المتحدة لن تبيع تركيا مقاتلات "أف 35"، وذلك على خلفية صفقة صواريخ "أس-400" بين أنقرة وموسكو.

في الـ 25 من تموز توفي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

فشل أستانا والنظام يصعد في إدلب وتركيا تحتل أراضي أخرى

وفي 4 آب, انتهت الجولة 13 من اجتماعات أستانا، ببيان يشبه الذي قبله، دون قرارات ملموسة في ما يتعلق بالتقدم في ملف ما تسمى اللجنة الدستورية.

وفي 11 آب, سيطرت قوات النظام السوري على بلدة الهبيط الاستراتيجية في ريف إدلب.

وفي 14 أيلول تعرضت منشآت أرامكو السعودية في بقيق وهجرة خُرَيص لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة قالت السلطات السعودية أن عددها بلغ 25 من الطائرات المسيّرة والصواريخ الجوّالة، وتبنى الحوثيون الهجمات التي أثرت على 50 % من انتاج الشركة.

وفي 9 تشرين الأول, شنت تركيا هجوماً على منطقتي سري كانيه وكري سبي/تل أبيض في شمال وشرق سوريا بهدف احتلالها, ما أثار غضباً دولياً وإقليمياً.

وفي 14 تشرين الأول, أعلن الرئيس الأمريكي ترامب زيادة في الرسوم على الصلب التركي ووقف مفاوضات على اتفاق تجاري مع أنقرة, وذلك رداً على هجماتها على شمال وشرق سوريا.

المظاهرات تجتاح دول, وتزايد التوتر الفرنسي التركي

وفي 17 تشرين الأول أقرّ مجلس الوزراء اللبناني فرض حزمة ضرائب جديدة لتبدأ معها التظاهرات في لبنان.

وفي 26 تشرين الأول شنت القوات الأمريكية بعد تعاون استخباراتي مع قوات سوريا الديمقراطية غارة شمال غرب سوريا على بعد 5 كم عن الحدود التركية، أسفرت عن مقتل أبو بكر البغدادي زعيم مرتزقة داعش.

وفي 29 تشرين الأول قدم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقالته.

وفي 15 تشرين الثاني, بدأت الاحتجاجات الإيرانية، بعد أن أعلنت الحكومة زيادة سعر البنزين بنسبة 300٪.

وفي 25 تشرين الثاني, فشلت ما تسمى اللجنة الدستورية السورية بعقد اجتماعاتها في جنيف، بعد خلاف بين المشاركين, ليغادر وفد النظام مقر الأمم المتحدة.

وفي 27 تشرين الثاني, أبرمت تركيا مع حكومة السراج الليبية اتفاقية أمنية وعسكرية بالإضافة إلى أخرى حول التقسيم البحري, وتلا ذلك غضب دولي وإقليمي.

وفي 1 كانون الأول, وافق البرلمان العراقي على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد تظاهرات اجتاحت المدن العراقية وخصوصاً المحافظات الجنوبية.

وفي 3 كانون الأول, عقدت قمة الناتو وذلك وسط حرب كلامية بين فرنسا وتركيا.

وفي 11 كانون الأول, انتهت أعمال اجتماعات أستانا في جولتها الرابعة عشر دون مخرجات مختلفة عن مخرجات ما سبقها من اجتماعات.

وفي 12 كانون الأول أطلق المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي "معركة التقدم نحو قلب طرابلس" بعد حوالي 9 أشهر من إطلاق عملية تحرير المدينة من قوات حكومة الوفاق المدعومة من حزب العدالة والتنمية التركي.

وفي 13 كانون الأول أطلق رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داود أوغلو، الحليف السابق لرجب طيب أردوغان، حزباً جديداً، قال إنه يهدف لمعارضة سياسة "عبادة الشخصية".

(ح)

ANHA