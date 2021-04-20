2000 مسؤول إسرائيلي يحذّرون بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي

وحذّر أكثر من 2000 مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى متقاعد إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، من إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، قائلين إن الاندفاع إلى التفاوض مع طهران يعرّض إسرائيل للخطر بشكل مباشر.

وصاغ تلك الرسالة "منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي"، كما شارك في التوقيع عليها منظمة Habithonistim وهي مؤسسة تضم مئات الضباط الإسرائيليين المتقاعدين رفيعي المستوى، بحسب ما أفاد موقع Washington Free Beacon.

وأعرب الموقعون عن شعورهم بالقلق من أن إدارة بايدن وعدد قليل من الدول الأوروبية تروج للعودة إلى الاتفاق بينما يتجاهلون مخاوف أولئك الأقرب إلى إيران والأكثر عرضة لخطرها، والأدرى به، وأشاروا إلى أن " النظام الإيراني يسعى بشكل صريح وعلني إلى تدمير بلدنا"، معتبرين أن "منع إيران من امتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية ومواجهة الأنشطة الخبيثة للنظام الإيراني أمر أساسي لمنع حدوث كارثة".

إلى ذلك، جاء في الرسالة أن قرار إدارة بايدن منح إيران "شريان حياة" يهدد "بتقويض الاستقرار الإقليمي" في أعقاب اتفاقات السلام التي تم توقيعها مؤخرًا، وحددوا العديد من المبادئ التي يجب على الإدارة الأميركية والقوى الأوروبية الالتزام بها أثناء إجراء مفاوضات تهدف إلى إبرام اتفاق نووي جديد.

وأضافوا: "أولًا، لا ينبغي أن تكون هناك عودة إلى اتفاق 2015 الأصلي، المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة، فهذه الصفقة فشلت في القضاء على قدرات إيران المتعلقة بالتخصيب، ومنحتها إمكانية لتقوم بأنشطة نووية غير معلنة، كما فشلت في تفتيش المنشآت العسكرية الإيرانية، وسمحت لإيران بتطوير الصواريخ ذات القدرة النووية الدقيقة ونشرها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كذلك فشلت في معالجة رعاية النظام للإرهاب".

وبحسب الرسالة يجب أن تنص الصفقة الجديدة على ضرورة "تفتيش للمنشآت الإيرانية في أي وقت وفي أي مكان".

بالإضافة إلى ذلك، طالبوا بإدراج قيود على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني في أي اتفاقية جديدة، وأن تظل العقوبات على "مؤسسة الإرهاب العالمي الإيرانية" سارية.

(د ع)