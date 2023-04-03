200 شجرة ستزرع في حديقة 4 نيسان بالطبقة والبلدية تزودها بالخدمات

تقع حديقة 4 نيسان غربي مدينة الطبقة، وافتتحتها الإدارة المدينة الديمقراطية للطبقة في 4 نيسان 2022 بمناسبة ذكرى ميلاد القائد عبد الله أوجلان.

وخلال هذا العام ومع اقتراب حلول 4 نيسان، تستعد بلدية الشعب، لزراعة 200 شجرة جديدة ضمن الحديقة، بالإضافة إلى تزويد الحديقة بخدمات إضافية.

ومع بداية شهر آذار، عملت ورش البلدية على بناء سور حجري إضافي بطول 250 م2، حول كامل الحديقة التي تبلغ مساحتها 4 دونم.

إضافة لتمديد ممرات وأرصفة داخل الحديقة بحجر (الانترلوك الملون)، وتزويدها بالمقاعد والإنارة.

وستعتمد البلدية طريقة الري بالتنقيط لري الأشجار داخل الحديقة، إذ مددت شبكة للري لضمان وصول المياه إلى كافة الأشجار.

ووفق الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في الطبقة، نسرين ملا حسن، فإن الحديقة ستكون جاهزة لزراعة أشجار جديدة في 4 نيسان، وأشارت أن الهطولات المطرية أثرت على العمل في الحديقة وتأخر إنجاز الخدمات الإضافية بالكامل.

هذا ومن المقرر أن تزرع مديرية البيئة بالتنسيق مع بلدية الشعب 200 شجرة متنوعة ما بين "سرو ومرجان" وأنواع من الأزهار والورود داخل الحديقة احتفاءً بـ4 نيسان.

(ع ص/خ)

ANHA