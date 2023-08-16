200 حالة مرضية يومياً في الشهباء

ازدادت أعداد المصابين بالتهاب المعدة والأمعاء والتسمم الغذائي في قرى مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا بريف عفرين المحتلة، لا سيما في مخيمات المهجرين، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وتستقبل كل نقطة طبية للهلال الأحمر الكردي قرابة 50 حالة مرضية يومياً ناهيك عن حالات الإسهال لدى الأطفال بشكل خاص ولدغات العقارب، بحسب الإداري في الهلال الأحمر الكردي حسن نبو.

ولدى الهلال الأحمر 4 نقاط رئيسة في مناطق الشهباء وناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين وهي، برج القاص في ناحية شيراوا ـ مخيم برخدان ـ مخيم سردم ـ ناحية أحرص.

وأرجع حسن نبو أسباب الأمراض الموسمية في فصل الصيف إلى درجات الحرارة العالية، مؤكداً بأن قاطني المخيمات أكثر عرضة للأمراض خاصة عند الأطفال، كون الخيم البلاستيكية لا تقي من الحرارة الشديدة.

وتفتقر الخيم لأبسط مقومات الحياة في ظل تقاعس المنظمات الدولية والحقوقية وحصار حكومة دمشق الخانق على المنطقة، إذ يلجئ الأهالي إلى وضع أبنائهم الصغار في المياه لتخفيف حرارتهم.

وفي هذا السياق يقول المهجر نزار عبد القادر القاطن في مخيم برخدان، "نضع أبنائنا الصغار في المياه خلال ساعات الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة لتخفيف وطأة الحرارة الشديدة".

ويضيف: "أصيب أطفالنا ضمن الخيام التي لا تقي من حرارة الصيف بالإسهال والتهاب المعدة والأمعاء والتسمم الغذائي، وتفتقر النقاط الطبية الدواء بسبب الحصار".

ويزيد حصار حكومة دمشق على مقاطعة الشهباء ومهجري عفرين، الوضع سوءاً فوسط الحرارة العالية لا تسمح بمرور المحروقات لتشغيل مولدات الكهرباء، وتفقد الأدوية في المقاطعة المحاصرة ما يفاقم الأمراض ويزيد من أعراضها وخاصة لدى الأطفال وكبار السن.

(ج س/سـ)

ANHA