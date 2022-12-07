200 ألف كردي وعربي وتركماني يعانون من حصار حكومة دمشق

تواصل حكومة دمشق حصارها الخانق على سكان مقاطعة الشهباء ومهجري مقاطعة عفرين المحتلة ضاربة عرض الحائط كل العهود والمواثيق المتعلقة بحقوق الانسان.

ويقطن مقاطعة الشهباء أكثر من 200 ألف شخص من الكرد والعرب والتركمان، ويواجهون حصاراً هو الأقسى منذ آذار 2018.

ومع استمرار الحصار تتجه الأوضاع إلى التدهور حيث فقدت الكثير من المؤسسات قدرتها على مواصلة عملها نتيجة انقطاع شبه تام للوقود.

في وقت سابق من اليوم الأربعاء، حذر الإداري في مشفى آفرين، الدكتور آزاد رشو من كارثة على الأبواب جراء خروج المشفى عن الخدمة في وقت قريب جداً مع قرب نفاذ كميات المازوت المخصصة لتشغيل المولدات التي تزود المشفى بالتيار الكهربائي.

تسبب الحصار الحكومي بتوقف جميع الأعمال الخدمية في مقاطعة الشهباء نتيجة توقف الآليات بما في ذلك مولدات الكهرباء، السبت المنصرم (3 كانون الأول الجاري)، الأمر الذي يهدد صحة الأهالي والبيئة هناك.

كما أعلنت هيئة الإدارة المحلية لإقليم عفرين، الأحد (4 كانون الأول الجاري)، تعليق الدوام المدرسي لمدة أسبوع قابل للتمديد في حال استمرار الحصار.

إذ لا يستطيع 15 ألف طالباً/ـة الوصول إلى 72 معهداً ومدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية، نتيجة انقطاع المواصلات ومادة مازوت التدفئة.

(س ر)

ANHA