20 مسيرة تنطلق في شمال وشرق سوريا بمناسبة 8 آذار

يصادف اليوم (8 آذار) اليوم العالمي للمرأة، وبهذه المناسبة، يخرج النساء والأهالي من كافة المكونات في أماكن متفرقة من شمال وشرق سوريا في 20 مسيرة، تحت شعار "المرأة الحياة الحرية، نحو ثورة المرأة".

أماكن ومواعيد انطلاق المسيرات هو كالآتي:

*مقاطعة قامشلو

تبدأ كل مسيرات مقاطعة قامشلو في الساعة 12:00.

* في مدينة قامشلو تنطلق المسيرة من دوار السياحي حتى ملعب ١٢ آذار.

* في ناحية عامودا، تنطلق من ساحة الشهيد جهاد وصولاً إلى دوار المرأة الحرة.

* في ناحية تربه سبيه، تنطلق من أمام مركز مؤتمر ستار وصولاً إلى مركز الشبيبة.

* في ناحية جل آغا، تنطلق من ساحة الشهيد معصوم حتى دوار المرأة.

* في ناحية كركي لكي، تنطلق من ساحة الشهيد خبات حتى مؤسسة الكهرباء.

* في ناحية تل كوجر، تنطلق من حديقة القائد حتى السوق العام.

* في ناحية ديرك، تنطلق من ساحة الحرية حتى مركز مؤتمر ستار.

* في ناحية تل حميس، تنطلق من أمام مركز مؤتمر ستار حتى دوار الكراج.

* في ناحية تل براك، تنطلق من دوار الفرن حتى دوار تل براك.

مقاطعة الحسكة

* في مدينة الحسكة، تنطلق المسيرة من أمام جامع خليل الواقع في حي الصالحية وصولاً إلى الشارع المؤدي إلى حي المفتي بمدينة الحسكة، وذلك في الساعة 12:00.

* في ناحية الشدادي، تنطلق المسيرة في الساعة 11:00.

* في ناحية الهول، تنطلق من أمام المجمع التربوي وصولاً إلى المدخل الرئيسي للناحية، في الساعة 11:00.

* في ناحية الدرباسية، تنطلق من أمام حديقة الشهيدة زفين وصولاً إلى مركز مؤتمر ستار، وذلك في الساعة 11:00.

* في ناحية تل تمر، تنطلق من أمام مركز مجلس عوائل الشهداء وتنتهي بالقرب من دوار الشهيد قنديل، وذلك في الساعة 12:00.

* في ناحية زركان، تنظم وقفة احتجاجية في ملعب الدلاوية في الساعة 11:00 .

الرقة

* في الرقة، تنطلق المسيرة من دوار بانوراما وتتجه صوب ساحة الإطفائية وسط المدينة.

الطبقة

* في الطبقة، تنطلق من الحي الأول شمال المدينة، وذلك في الساعة 11:00.

دير الزور

* في دير الزور، تنطلق من منطقة السبعة كيلو بريف دير الزور الغربي، وذلك في تمام الساعة 11:00

منبج

* في منبج، تنطلق المسيرة من أمام مشفى الفرات، وذلك في تمام الساعة11:00

كوباني

* في كوباني، تنطلق المسيرة من أطراف غابة كوباني في الجهة الغربية للمدينة نحو ساحة المرأة الحرة، وذلك في الساعة 11:30.

حلب

* في حلب، تنطلق من أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية الواقع بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود، في الساعة 12:00.

(س ر)

ANHA