19 يوماً على اختطاف ممثل الإدارة الذاتية وعضوي علاقات PYD في باشور

واختطفت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في هولير، جهاد حسن، وعضوي علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي مصطفى خليل ومصطفى عزيز، في الـ 10 من حزيران الجاري.

ومذاك لم يعرف مصيرهم أو سبب اختطافهم، على الرغم من مطالب الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي بإطلاق سراحهم.

إلى ذلك جدد حزب الاتحاد الديمقراطي يوم أمس، مطلبه بإطلاق سراح الدبلوماسيين الثلاث، وعدّ اختطافهم "استهدافاً للحزب وتنفيذاً لسياسات الأعداء الذين فشلوا في كل محاولاتهم لتصفية الكرد".

وفي الـ 7 من حزيران الجاري، اعتقلت سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني الشاب جوان عبد الكريم المحمد عندما كان في طريقه إلى باشور كردستان عبر معبر سيمالكا برفقة والدته المريضة بغرض العلاج، ولا يزال مصيره مجهولاً أيضاً حتى الآن.

(سـ)

ANHA