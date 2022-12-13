19 مدرسة مغلقة في مقاطعة كوباني بسبب الهجمات التركية

في الـ 20 من تشرين الثاني الفائت مع بدء الهجمات التركية بالطائرات الحربية والمسيّرة على شمال وشرق سوريا، اضطرت هيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات إلى تعليق الدوام في 19 مدرسة من أصل 461 مدرسة في مقاطعة كوباني تقع في مناطق التماس مع جيش الاحتلال التركي.

مع استمرار الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا لا يزال الطلبة في تلك المدارس محرومين من حقهم في التعليم.

بالإضافة إلى مدرسة قرية كوران شرق مدينة كوباني التي دمرها جيش الاحتلال التركي بشكل كامل خلال الهجمات الأخيرة، فقد ذكرت هيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات أسماء 15 مدرسة أخرى وهي (بغديك، خان، قره موغ، جيشان، خربيسان، عليشار، زور مغار، جاقلي، زورفا، سفتك، كورعلي، زيارة، بوبان، بياضية وجلغلو) وجميعها مدارس ابتدائية.

ولا تمتلك هيئة التربية في إقليم الفرات في الوقت الحالي بدائل لتعويض الطلبة المحرومين من الدراسة ولم تحدد بعد موعداً لإعادة الدوام المدرسي المعلق، بحسب الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات بكر جرادة.

(ن ك/د)

ANHA