١٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة في شمال وشرق سوريا

​​​​​​​أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تسجيل حالة وفاة جديدة لمصابة بفيروس كورونا (كوفيد ١٩) في شمال وشرق سوريا، وتسجيل 19 إصابة جديدة.
خبر 2020-08-29T10:30:00 مركز الاخبار

وبحسب هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، فأن حالة الوفاة هي امرأة في الثانية والخمسين من العمر من ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.

وكشف الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى بأن الفرق الطبية سجلت ١٩ حالة إصابة جديدة بفيروس كرونا (بكوفيد ١٩) تتوزع على الشكل التالي:

٦ حالات في قامشلو

٦ حالات في الحسكة

٤ حالات في ديرك

حالتان في الدرباسية

حالة واحدة في تل كوجر

وبيّن مصطفى إلى أنه تم تسجيل حالة شفاء وحيدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٥٢٧ حالة منها ٣٤ حالة وفاة و ٨٨ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA


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