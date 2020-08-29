١٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة في شمال وشرق سوريا

وبحسب هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، فأن حالة الوفاة هي امرأة في الثانية والخمسين من العمر من ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.

وكشف الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى بأن الفرق الطبية سجلت ١٩ حالة إصابة جديدة بفيروس كرونا (بكوفيد ١٩) تتوزع على الشكل التالي:

٦ حالات في قامشلو

٦ حالات في الحسكة

٤ حالات في ديرك

حالتان في الدرباسية

حالة واحدة في تل كوجر

وبيّن مصطفى إلى أنه تم تسجيل حالة شفاء وحيدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٥٢٧ حالة منها ٣٤ حالة وفاة و ٨٨ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA