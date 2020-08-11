19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وحالة وفاة

وكشف الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وسجلت الهيئة خلال إحصائيتها الجديدة 14حالة في إقليم الجزيرة، و5 حالات في الشهباء، من بينها 3 إصابات من الكوادر الطبية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة إلى الآن في مناطق شمال وشرق سوريا إلى 138حالة، من بينها ست حالات وفاة، و10 حالات شفاء سجلت خلال الأسبوع الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الحالات التي سُجلت خلال الفترة السابقة تتوزع على الشكل الآتي: ( إقليم الجزيرة 98، الشهباء 19، الرقة 9، كوباني4، دير الزور 8 )من بينها ست حالات وفاة، و10حالات تماثلت للشفاء.

(أ ك)

ANHA