19 هجوم بالطائرات الحربية و24 بالأسلحة الثقيلة على مناطق الدفاع مديا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبيHPG، بياناً إلى الرأي العام حول هجمات جيش الاحتلال التركي، قال فيه: "على الرغم من أن قواتنا الكريلا في مرحلة وقف العمليات، إلا أن جيش الاحتلال التركي يكثف من هجماته الاحتلالية، وفي هذا السياق، تعرضت مناطق الدفاع المشروع لقصف الاحتلال التركي 19 مرة بالطائرات الحربية، و24مرة بالمدافع، الدبابات، قذائف هاون".

وأدلت قوات الدفاع الشعبي بمعلومات مفصلة حول هجمات جيش الاحتلال التركي:

"في منطقة زاب

شن جيش العدوان التركي يوم 20 أيار في الساعة 09:50 هجوماً على ساحة المقاومة في منطقة كوري جارو، وردت قواتنا على الهجوم دفاعاً عن النفس.

الهجمات التي شنتها دولة الاحتلال التركي:

وفي 19 و20 أيار الجاري، قصفت طائرات حربية لجيش الاحتلال التركي كل من وادي كافيا بمنطقة غارى، تل الشهيد بلنك بمنطقة متينا، تلة آميدية، ساحات المقاومة في تلتي جودي وبهار بمنطقة زاب، 19 مرة.

كما تعرضت في 18، 19، و20 أيار، ساحة تل الشهيد بلنك بمنطقة متينا، تل الشهيد حقي في منطقة خاكورك، تل الشهيد كاميران، محيط نهر لولان وخنادق المقاومة في تل جودي بمنطقة زاب، إضافة إلى تل بهار، منطقتي جمكو وسيدا، لقصف الاحتلال التركي 24 مرة بالمدافع، الدبابات، وقذائف هاون.

كما ويحاول جيش العدوان التركي تدمير خنادقنا للمقاومة في تل إف إم (FM) ومنطقة سيدا بواسطة الجرافات".

(سـ)